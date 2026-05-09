Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Nebūs pat jācep! Avokado, zemeņu un riekstu kūkas recepte 0

Aiva Kalve / Latvijas Mediji
12:43, 9. maijs 2026
Avokado ir vērtīgas taukskābes, tas der sirds un asinsvadu slimību profilaksei. Tas ir labs kālija avots, tajā ir A, E, B6, K vitamīns. Labā ziņa – ir maz ogļhidrātu. Veģetārieši ar avokado veiksmīgi aizstāj gaļu.

Šajā receptē laikums var aizstāt ar citroniem, bet kļavu sīrupa vietā derēs arī medus.

Sastāvdaļas

3 lieli avokado
2 laimi
300 g zemeņu
50 ml kļavu sīrupa
100 g Indijas riekstu
100 ml kokosa piena
50 ml ūdens
30 g želatīna

Kūkas pamatnei:

60 g žāvētu aprikožu
60 g žāvētu dateļu
120 grauzdētu mandeļu

Pagatavošana

Indijas riekstus izmērcē karstā ūdenī 3–4 stundas. Sablendē aprikozes, dateles, apgrauzdētās mandeles. Masu izlīdzina uz kūkas pamatnes, kurā ieklāts cepampapīrs.

Pagatavo krēmu – Indijas riekstiem nolej ūdeni un tos sablendē ar kokosa pienu. Pievieno avokado mīkstumu, zemenes (dažas atstāj deko­rēšanai), laima sulu, kļavu sīrupu un sablendē. zbriedina želatīnu. To iemaisa krēmā un lej uz sagatavotās kūkas pamatnes.

Liek ledusskapī, lai sastingst. Kūkas virsu dekorē ar zemeņu šķēlītēm, var uzbērt vēl kādas citas ogas.

