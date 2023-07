Foto: SHUTTERSTOCK

Runājot par sāls lietošanu uzturā, ir skaidrs, ka pieaugušam cilvēkam dienā nebūtu ieteicams uzņemt vairāk nekā 5 g sāls, lai nekaitētu nierēm un nepaaugstinātu asinsspiedienu. Taču, ja sākusies vemšana vai caureja, ja ir karsti un cilvēks pārmēru svīst vai pat notikusi pārkaršana, arī tad, ja sākušās iesnas vai klepus, sālsūdens kļūst par vienu no palīgiem, kas ļauj atgūt normālu pašsajūtu. Aptieku tīkla “Apotheka” sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa pastāstīja portālam LA.LV, kādās situācijās sālsūdeni iesaka lietot iekšķīgi, ārīgi, kompresēs, vannās un inhalācijās?

1.variants – padzeries sālsūdeni, ja gadījies saindēties

Gan tad, ja ārā ir karsts un cilvēks intensīvi svīst, gan arī situācijā, ja saindēšanās dēļ sākusies caureja vai vemšana, tas var nozīmēt, ka organisms zaudējis ne tikai daudz šķidruma, bet arī tam nepieciešamos sāļus. Saindēšanās gadījumā pirmās 12-24 stundas ieteicams atturēties no ēšanas, bet būtu jāuzņem pietiekams šķidruma daudzums, jādzer negāzēts minerālūdens, stipra melnā tēja un reizēm iesaka arī lietot vieglu sālsūdeni, ko pagatavo, vienā litrā ūdens izšķīdinot pusi tējkarotes sāls. “Tas palīdzēs organismam ātrāk atjaunot zaudētā ūdens un sāļu līdzsvaru. Ja saindēšanās gadījumā simptomus papildina arī vēdera sāpes, var palīdzēt ozolmizu tēja, var arī lietot vairākas tabletes aktivētās ogles, kas darbosies kā absorbents, piesaistīs un no gremošanas trakta izvadīs visas toksiskās vielas,” iesaka Apotheka farmaceite Ivanda Krastiņa.

2.variants – brūču dezinfekcijai

Tiem, kuriem gadījies ar nelielu pušumu uz kājas vai rokas iet jūrā nopeldēties, zina, ka traumētā āda, saskaroties ar sāļo ūdeni, sūrst, sāp un kņudina. Tas tāpēc, ka sālsūdens darbojas arī kā dezinfekcijas līdzeklis.

Ar izotonisko sāls šķīdumu var mazgāt brūces, tulznas, noberzumus. “Šādu sāls šķīdumu, kurā sāls koncentrācija ir 0,9 %, dēvē arī par fizioloģisko nātrija hlorīda šķīdumu, jo nātrijs un hlors ir sastopams arī asins plazmā, audu šķidruma sastāvā, siekalās, žultī. Tāds sāls šķīdums iedarbojas attīroši, palīdz nolobīt no ādas virsējā slāņa atmirušo raga kārtiņu, bet, ja ir veidojies kāds infekciozs ādas bojājums vai sastrutojums, ieteicams lietot arī sāls kompreses, kas ne vien dezinficē, bet, pateicoties osmotiskai iedarbībai, mazina tūsku, iznīcina baktērijas un veicina brūces sadzīšanu,” saka “Apotheka” farmaceite Krastiņa.

Inficētu, slikti dzīstošu brūču kopšanai var izmantot hipertonisko sāls šķīdumu – tādu, kurā sāls koncentrācija ir augstāka, proti, 2 %, 3 %, 5 % reizēm pat 20 %. “Koncentrētāks sāls šķīdums spēj izvilkt no brūces mikrobus, uzlabot asinsriti un veicināt brūces ātrāku sadzīšanu,” piebilst farmaceite.

Kā uzlikt sālsūdens pārsēju, lai attīrītu brūci? Samitrina marles drāniņu sāls šķīdumā un uzliek brūcei, cenšoties neskart brūces malas. Mirkli patur, ļauj, lai sālsūdens iedarbojas attīroši, un tad pārsēju noņem. Ja brūce ir sārta, tīra, var sākties sadzīšanas process.

3.variants – sāls vanniņas relaksācijai un nogurušām kājām

Lai gan sāls vannas iesaka baudīt arī kopumā veseliem cilvēkiem relaksācijas nolūkos, lai atslābinātos, tiem, kuri sadzīvo ar psoriāzi, neirodermītu vai alerģiskām ādas saslimšanām, šādas vannas var būt daļa no terapijas un palīdzēt uzlabot ādas stāvokli. “Sālī esošie minerāli iekļūst zemādas audos, uzlabojot ādas šūnu vielmaiņu, atjaunojot šūnu enerģiju un funkcijas. Ja ir ekzēma vai sausa āda, vannošanās sālsūdenī uzlabo zemādā asinscirkulāciju, veicina šūnu vielmaiņu, palīdz atbrīvoties no toksiskiem vielmaiņas gala produktiem, attīra ādu, padarot to gludāku un tvirtāku,” stāsta farmaceite Krastiņa, piebilstot, ka tieši tādēļ vannas ar jūras sāls ūdeni iesaka cilvēkiem arī ar dažādām iekaisīga rakstura ādas problēmām, lai veicinātu ātrāku sadzīšanas procesu.

Arī pusaudžiem, kuriem pastiprināti veidojas pūtītes, viegla sālsūdens komprese var palīdzēt uzlabot ādas stāvokli, bet gadījumos, ja kājām bijusi liela fiziska slodze, pārgājiens vai treniņš, sāls vanna palīdzēs mazināt muskuļu saspringumu un kāju tūsku. “Sālī esošie minerāli atslābina arī muskulatūru, mazina sāpes un uzlabo vielmaiņu šūnās. Tomēr jāatceras, ka tiem, kuriem ir varikozas vēnas, ar kāju sildīšanu vai vannošanu sālsūdenī neiesaka aizrauties,” tā brīdina “Apotheka” farmaceite.

Kā pagatavot sāls vannu? Vannu piepilda ar ūdeni, kas ir temperatūrā no 35 līdz 37 grādiem, un izšķīdina tajā 1–2 kilogramus jūras sāls, bet, ja vēlas panākt ārstniecisku efektu, nepieciešams pat 4-5 kg sāls. Sākumā vannu iesaka baudīt 10 minūtes, bet ar katru nākamo reizi laiku var pagarināt līdz 15–20 minūtēm. Vannas iesaka kursa veidā 8 līdz 10 reizes, bet ne biežāk kā reizi 2 vai 3 dienās. Sālsūdens vannā ieteicams iegremdēties līdz sirds apvidum, bet ne dziļāk. Savukārt tiem, kuriem ir nieru vai sirds asinsvadu slimības, arī akūts locītavu iekaisums vai neirodermatīts, bez konsultēšanās ar ārstu šādas vannas neiesaka baudīt.

4.variants – arī inhalācijās augšējo elpceļu ārstēšanai

Jūras sāls ir bagāts ne tikai ar dažādiem minerāliem – nātriju, kāliju, dzelzi, fosforu, magniju, cinku, selēnu, bromu, kalciju un fluoru, bet tam piemīt arī antiseptiskas īpašības, kas noder augšējo elpošanas ceļu iekaisumu ārstēšanai. “Jūras sāls aerosolu veidā darbojas kā higiēnas līdzeklis, mehāniski skalojot augšējos elpošanas ceļus, atbrīvojot tos no vīrusiem, baktērijām un citiem mikroorganismiem. Tāpat tam piemīt antiseptiska iedarbība pret slimību izraisītājiem, tāpēc, ja sāp kakls, to var skalot ar vieglu sālsūdens šķīdumu – nevar cerēt, ka sālsūdens spēs izārstēt no kakla sāpēm, bet tas neļaus mutes dobumā vairoties baktērijām, mikroorganismiem, stafilokokam vai streptokokam, kas varētu izraisīt angīnu,” sacīja farmaceite.

Aptiekā var iegādāties dažādas koncentrācijas jūras ūdens šķīduma aerosolus – vāju, izotonisko sālsūdeni izmanto, lai deguna gļotādu noskalotu, attīrītu, bet koncentrētāks sāls šķīdums palīdz mazināt deguna gļotādas tūsku un atvieglo elpošanu iesnu laikā. Arī inhalāciju veidā var lietot sāls ūdeni, lai mitrinātu gļotādas, mazinātu tūsku, dezinficētu elpošanas ceļus, attīrītu gļotādas no mikroorganismiem.

Dažkārt tiem, kuri bieži slimo ar elpceļu slimībām, profilakses nolūkos iesaka apmeklēt seansus īpašās sāls istabās, kurās cilvēks ieelpo sāls jonizēto gaisu, kas tiek izdalīts gan no speciālas ierīces, gan no sāls pārklājuma uz istabas sienām. “Tas noder saaukstēšanās slimību profilaksei, klepus simptomu mazināšanai, imūnās sistēmas stiprināšanai, arī nervu sistēmas relaksācijai,” uzsvēra farmaceite Krastiņa.

Tomēr jebkurā gadījumā pirms jūras sāls ūdeni izmantot ārstnieciskos nolūkos, farmaceite iesaka vispirms konsultēties ar savu ārstu, jo sālsūdens noteikti nevar aizstāt ārsta nozīmēto terapiju vai medikamentus!