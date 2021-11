Foto: Shutterstock

Pār tavu galvu šodien satumsīs melni mākoņi! Horoskopi 5.novembrim Ieteikt







Auns

Tu šodien būsi izbrīnīts pats par sevi – cik viegli tev būs atrast kopīgu valodu ar tikko satiktu cilvēku! Pārsteidzoši tas būs, pirmkārt, jau pašam sev. Bet izmanto šo iespēju noteikti!

Vērsis

Nevajadzētu ierobežot ne savas, ne citu cilvēku vēlmes, jo viss, kas tev ir jāatceras, ka zemeslode ir apaļa un tas, ko tu dod citiem, nāk pie tevis atpakaļ. Ja tu būsi labvēlīgs, arī pret tevi citi būs tādi paši.

Dvīņi

Šodien tu nedrīksti steigties un darīt darbus steigā – tas ir kategoriski aizliegts. Ja tu šo ieteikumu neņemsi vērā, pieļausi daudz un lielas kļūdas.

Vēzis

Līdzīgi laternai tev šodien būs spēja apspīdēt tos, kas to vēlas un rādīt viņiem ceļu. Cilvēki meklēs arī pie tevis atbalstu. Tev viss izdosies!

Lauva

Šodien tev, iespējams, nāksies mainīt savas domas un viedokli kādā jautājumā. Tev, protams, kā stingra rakstura cilvēkam to darīt negribēsies, taču nāksies. Vienkārši pieņem to.

Jaunava

Šī diena būs ļoti veiksmīga dažādām tikšanām un sarunām – no pavisam ikdienišķām sarunām līdz pat nopietniem projektiem, kas var mainīt tavu nākotni.

Svari

Šodien kā reiz ir tā diena, kad katrs no taviem paziņām un draugiem par tevi varētu pateikt – būtu slikti, ja tevis nebūtu. Tu patiešām mācēsi palīdzēt daudziem!

Skorpions

Tu no jauna izjutīsi to, ka pēc tava padoma kāds lūdz un pat ilgojas. Reizēm cilvēkiem nevajag tieši padomu kā to, lai tu būtu tiem kā atbalsts un sasniedzams grūtākos brīžos.

Strēlnieks

Gaidāmās pārmaiņas skars arī tavu dzīvi, tās mainīs visu uz labo pusi! Tāpēc baidīties no pārmaiņām nevajag – tās ne vienmēr nozīmē ko sliktu!

Mežāzis

Izmēģini tev dotās iespējas, bet vispirms izdari to, kas tev bija jāizdara jau vakar. Jo kamēr tu neizdarīsi to, kas bija jāpaveic, nākošie darbi uz priekšu neies.

Ūdensvīrs

Šodien tu redzēsi un dzirdēsi tikai to, ko vēlies tu pats. Tas, protams, ir jauki, bet ne vienmēr!

Zivis

Pār tavu galvu šodien satumsīs melni mākoņi. Iespējams, ka no tā varētu izvairīties, tomēr tu būsi pārāk augstprātīgs, lai to darītu. Tomēr tad nesūdzies, kad tas notiks!