Ar Jeļenu Česnokovu (no labās) pēc izcīnītās otrās vietas pasaules čempionātā ātrspēlē 100 lauciņu dambretē priecājas viņas trenere Zoja Golubeva. Foto: Kristaps Lapiks

Latvijā aug talantīga jauno dambretistu paaudze, kas parādīja iemaņas nupat Rīgā notikušajā Pasaules kausa posmā 100 lauciņu dambretē un pasaules čempionātā ātrspēlē 100 lauciņu dambretē, kurā piedalījās teju deviņi desmiti sportistu no astoņām valstīm.

Iet treneres pēdās

Jeļena Česnokova pasaules čempionātā ātrspēlē pārsteidza pati sevi ar otro vietu – tas ir viņas labākais sasniegums. 22 gadus vecā sportiste cer, ka oktobrī tiks uz Eiropas čempionātu Beļģijā un tur nostiprinās reputāciju.

Česnokova nāk no Daugavpils, bet sešu gadu vecumā ģimene pārcēlās uz Rīgu, un no astoņiem gadiem meitene trenējas pie titulētās Zojas Golubevas. “Vecāki aizveda, arī māsa spēlēja dambreti, bet viņa pameta jau pēc pāris mēnešiem. Man no sākuma sanāca, iepatikās kombinācijas.

Vienu laiku paspēlēju frisbiju, bet tas gan nepadevās,” “Latvijas Avīzei” stāstīja Česnokova, kura studē Sanktpēterburgas Ekonomikas augstskolas ceturtajā kursā.

Par Krievijas iebrukumu Ukrainā viņa saprotamu iemeslu dēļ nevēlējās izteikties, bet norādīja, ka sadzīviskā līmenī sekas ir jūtamas – liela inflācija, daļai preču cenas palielinājušās pat divkārt, bet to deficīts neesot jūtams.

Zoja Golubeva pasaules rangā no Latvijas sportistēm joprojām atrodas visaugstāk – piektajā vietā, taču aktīvi viņa šobrīd nespēlē, lielāko uzmanību veltot darbam ar jauno paaudzi.

Jeļena Česnokova pasaules čempionātā piekāpās vien ukrainietei Viktorijai Motričko. Ukrainas pārstāvjiem kopumā piecas medaļas, divas no tām – Artjomam Ivanovam. Turnīra laikā tika saziedoti 500 eiro, kas pārskaitīti Ukrainas Dambretes federācijai jauno sportistu atbalstam.

Ukraiņi izmantoja iespēju un apmeklēja Rīgā notikušo Ukrainas un Spānijas basketbola izlašu maču Pasaules kausa kvalifikācijā.

“Cerējām, ka ieradīsies dambretisti arī no cita kontinenta, bet ceļošanas apstākļi šobrīd nav tik viegli. Turnīrā bija labs dalībnieku sastāvs arī par spīti tam, ka nedrīkst startēt Krievijas un Baltkrievijas pārstāvji. Spēlēja vairāk nekā desmit lielmeistari, spēcīgākie dambretes lielvalsts sportisti no Nīderlandes, tostarp pasaules čempions Roels Bomstra,” norādīja Latvijas Dambretes federācijas valdes loceklis, sacensību tiesnesis Raivis Paegle.

Liela interese

Vīriešu konkurencē no latviešiem labākos rezultātus sasniedza pieredzējušais Guntis Valneris, kuram Pasaules kausā desmitā vieta, bet pasaules čempionātā – septītā. Uzvaras attiecīgi Roelam Bomstram un lietuvietim Aleksejam Domčevam.

Guntis Valneris 1994. gadā kļuva par pasaules čempionu un arī šobrīd ar dambreti nodarbojas profesionālā līmenī, līdz ar to mērķis katros mačos ir cīnīties par pjedestālu. Šoreiz tas neizdevās, spēles kvalitāte bijusi labā līmenī, bet zināmas iespējas nav izmantojis.

“Jāatzīst, ka pieci holandieši, teicami profesionāļi, ļoti daudz strādājuši pie atklātņu repertuāra un tas deva zināmus plusus. Ievēroju, ka viņi to trenējuši intensīvi un ilglaicīgi. Dambretē kā dzīvē viss mainās, kādreiz šķita, ka atklātņu repertuārs nav tik svarīgs,” atzina Guntis Valneris. “Turnīrs notika pēc Šveices sistēmas, kurā katrs nespēlē ar katru, līdz ar to ir zināms veiksmes faktors, jo var trāpīties neērtāki, spēcīgāki pretinieki.”

Pasaules rangā Valneris atrodas sestajā vietā, Latvijā viņam ir cienīgi konkurenti – Latvijas čempionātā maijā nācās piekāpties pieredzējušajam Raimondam Vipulim un arī jaunajam Gunāram Gribuškam.

“Ričards Osītis, Renards Helfrehts un Gribuška pasaules komandu čempionātā Turcijā izcīnīja sesto vietu, izrādot labu pretestību pat Nīderlandei (pasaules ranga pirmajā desmitniekā ir seši tulpju zemes pārstāvji). Valneris uzteic arī 2009. gadā dzimušo valmierieti Pēteri Kripānu, kurā saskata līdzības ar sevi zēna gados.

Guntis par sporta meistaru kļuva 13 gadu vecumā, Kripāns tagad Rīgā ātrspēlē cīnījies neizšķirti ar pasaules ranga desmitnieka dambretistiem holandiešiem Martijnu van Ijzendornu un Janu Grenendijku, ieņemot 16. vietu starp 63 dalībniekiem.

“Zināju, ka viņš ir ļoti talantīgs, bet tas, ka var ātrspēlē nospēlēt neizšķirti – biju izbrīnīts. Lieliski! Viens no audzēkņiem, kurā redzu ļoti lielu interesi. Kas būs pēc gadiem desmit, grūti spriest, bet ceļš līdzīgs kā manējais, es arī tajā vecumā sāku parādīties,” Guntis Valneris novēl jaunajam censonim arī turpmāk slīpēt dotības tikpat neatlaidīgi.

“Dambretes dzīve Latvijā rit visnotaļ aktīvi,” piekrīt Raivis Paegle. “Pandēmijas laikā bija iespēja spēlēt tiešsaistē, kas ir pieejamāk, nekur nav jābrauc, var labi pārredzēt treneris, spēles tiek ierakstītas, un pēc tam kopā var veikt analīzi. Jauniešu turnīros ir daudz dalībnieku, pavasarī Latvijas skolēnu sporta spēlēs bija tuvu trim simtiem.”

Ziedo armijai

10 gadus vecā ukraiņu meitene Valērija Ježova Kijivā uz ielas izaicināja ikvienu gribētāju uz dambretes spēli par naudu. Viņa uzvarējusi pilnīgi visus pretiniekus un kopumā nopelnījusi ap 700 eiro. Visus ienākumus meitene ziedoja fondam, kas atbalsta Ukrainas bruņotos spēkus, un tā vadītājs Serhijs Prituļa aizkustinājumā neslēpa asaras.