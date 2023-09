Kino ļaudis pulcējas filmas "Mana brīvība" pirmizrādē

“Oskara” balvai izvirzītā režisores Ilzes Kungas Melgailes filma “Mana brīvība” piedzīvojusi krāšņu pirmizrādi, kinoteātrī “Forum Cinemas” pulcējot Itas Kozakevičas – filmā Alīcijas – laikabiedrus, draugus, atbalstītājus un filmas radošo komandu.

Filma “Mana brīvība” balstīta vēsturiskos notikumos un vēsta par pagājušā gadsimta 80. gadu beigām Latvijā – atmodas laiku, kad gaisā jaušamas pārmaiņu vēsmas. Filmas galvenās varones prototips ir viena no atmodas laika spožākajām zvaigznēm – poļu izcelsmes sabiedriski aktīva personība, žurnāliste un politiķe Ita Kozakeviča, filmā Alīcija, ko atveido Dailes teātra aktrise Ērika Eglija-Grāvele.

“Manuprāt, mēs katrs varam piešķirt saviem ikdienas darbiem un gaitām lielāku nozīmi un jēgu neatkarīgi no tā, kurā profesijā strādājam! To, cik varam būt noderīgi sabiedrībai un mūsu valstij, lai tiektos uz labāku dzīvi. Apbrīnoju sievietes, kuras spēj ieņemt augstus amatus, līdera pozīcijas! Tas noteikti daudz prasa no sevis. Es domāju, ka mūsu valstī šodien ir pietiekami daudz drosmīgu, gudru sieviešu dažādās jomās, kuras nebaidās paust savas domas un aizstāvēt savas idejas un spēj tās argumentēt, kā to darīja mana varone Alīcija. Un tas ir iedvesmojoši,” teic Ērika.

Filma “Mana brīvība”, kas ir režisores Ilzes Kungas-Melgailes pirmā spēlfilma, ir izvirzīta ASV Kinoakadēmijas balvai “Oskars” kategorijā “Starptautiskās filmas balva/International Feature Film Award”.

Režisore stāsta par filmu: “Vēlējos stāstīt par atmodas laiku, kas man pašai spilgtā atmiņā. Ģimenē visi tai dzīvojām līdzi, pat tēvs iesaistījās politikā. Itas tēls atnāca vēlāk, kad jau šādus tādus idejas uzmetumus scenārijam biju uzrakstījusi. Itā redzēju visu, par ko es vēlējos runāt, stāstīt, par atmodas stāstu domājot. Ita pirmām kārtām bija cilvēks. Drosme, temperaments, viedums – tas laikam veido to harismu. Kaut mēs katrs tāds būtu savā vietā un laikā. Ir cilvēki, kas dzīvo savu maza cilvēka dzīvi, bet, kad pienāk laiks, top lieli. Domāju, mums katram jādzīvo ar domu un jāieaudzina tas jaunajās paaudzēs – ka dzīve var mest izaicinājumu, un tad ir jātop lielam.”

Filmā var atpazīt ne vienu vien personāžu, kas stāvēja klāt, lai Latvija atgūtu neatkarību. Politiķe Sandra Kalniete ir prototips Ditai, ko filmā atveido aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa, kura stāsta: “Visi atveidotie cilvēki ir mūsu brīvās Latvijas stūrakmeņi, tāpēc, manuprāt, bija interesanti ne tikai iedziļināties viņos kā politiski svarīgās figūrās, bet arī atcerēties to, ka viņi visi bija jauni cilvēki, kuri paralēli audzināja bērnus un kuriem bija arī personīgā dzīve. Mūsu kā aktieru uzdevums bija iemiesot dzīvu cilvēku.”

Kinolente atspoguļo svarīgu laiku Latvijas vēsturē, par ko stāsta politiķe Sandra Kalniete, kurai ir būtiska nozīme Latvijas Republikas neatkarības atgūšanā: “Filma ir par laiku, kas veidojis mani noteiktā dzīves periodā, par laiku, kura veidošanā esmu piedalījusies. 1988. gadā dibinājām Latvijas Tautas fronti ar ideju par demokrātijas atdzimšanu, kura nebija īstenojama bez Latvijas neatkarības atjaunošanas. Pusotra gada vēlāk tika pieņemta 4. maija deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

Mēs lauzām, viņi lūza. Filmas galvenā varone Ita Kozakeviča ir mūsu uzticamā cīņubiedre. Poļu tautības sieviete, kurai, pateicoties viņas personības starojumam un gudrībai, bija milzu nozīme citu Latvijā dzīvojošo tautu saliedēšanā Latvijas Tautas frontes atbalstam." Papildina Ilze Ķuzule-Skrastiņa: "Filmas tēma ir ļoti svarīga ne tikai paaudzei, kura ir ar mums, bet arī jaunajiem, viņiem ir jāzina, no kurienes viņi ir cēlušies, lai spētu novērtēt, kas viņiem ir šodien. Man arī mājās aug divi pusaudži, man ir svarīgi, lai viņi zinātu vēsturi un šo nozīmīgo vēstures lappusi, par ko stāsta filma "Mana brīvība"."































Kadri no filmas "Mana brīvība"

“Mana brīvība” stāsta par brīvdomīgu, sabiedriski aktīvu un harismātisku poļu izcelsmes trīsdesmitgadnieci Alīciju, kura tikko laimīgi apprecējusies ar Ilgvaru, divdesmit gadu vecāku konservatīvu matemātikas profesoru. Ignorējot vīra bažas, Alīcija, tuvu draugu un līdzgaitnieku mudināta, aktīvi iesaistās Tautas frontes darbībā un kandidē uz Augstākās Padomes deputāta amatu. Taču sasniegumi nes līdzi arī sarežģījumus. Alīcija saņem anonīmu vēstuli un nonāk skarbas izvēles priekšā – kam uzticēties.

Lomās: Ērika Eglija-Grāvele (Alīcija), lietuviešu aktieris Darjus Meškausks (Ilgvars), Gints Grāvelis (Normunds), kā arī Ilze Ķuzule-Skarastiņa, Andris Morkāns, Egons Dombrovskis, Sandra Kļaviņa, Velta Žīgure un Timurs Ibraimovs.

Ilze Kunga-Melgaile ir vairāku īsmetrāžas filmu autore: “Priežu bērni”, “Randevu”, “Gaismas zīmes”. Režisores rokrakstu veidojušas arī dokumentālās filmas: “Brāļi Varslavāni”,” “Mūzika – mans credo”, “Latvijas volejbola leģendas” un “Kinorežisors Aloizs Brenčs”.

Filma veidota sadarbībā ar producentes Aijas Bērziņas studiju “Tasse Film”, kopproducenti ir Lietuvas kolēģi “M-Films” un producente Marija Razgute. Filmas radošo kodolu veido operators Maksims Efross, mākslinieks Jurģis Krāsons, kostīmu māksliniece Līga Krāsone, grima māksliniece Ilze Trumpe, komponists Doms Strupinsks, skaņu režisors Juļus Grigeļonis, montāžas režisore Silvija Vilkaite. Filmu kinoteātros izplata “Baltic Content Media”.

Filmas “Mana brīvība” tapšanu atbalsta Nacionālais kino centrs, Valsts Kultūrkapitāla fonds, “Radošā Eiropa MEDIA”, Polijas Republikas vēstniecība Rīgā, Polijas Nacionālais fonds, ORLEN Neptun un ORLEN group Lietuvas kino centrs, Latvijas Televīzija un “Latvijas Mobilais telefons”.

