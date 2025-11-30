FOTO: Evija Trifanova/LETA

17:04, 30. novembris 2025
Veselam Dzīvesveids

Omītes (vai mammas, krustmātes, kaimiņienes utt.) adītās vilnas zeķes nav tikai silts apģērba gabals. Tās ir mīlestības, rūpju un pacietīga darba simbols. Katra cilpiņa ir kā neliels sirdspuksts, ko cilvēks ielicis, domājot par to, lai tev būtu silti un labi. Tomēr šādām zeķēm ir arī ļoti praktiska, pat veselību uzlabojoša vērtība, un tās noteikti nevajadzētu aizmirst vai noglabāt skapī.

Šķir uz sāniem – svarīgākie iemesli, kāpēc vilnas zeķes ir īsts dārgums mūsu garderobē. Iemesli aprakstīti, apkopojot informāciju no dažādiem Latvijas un ārvalstu materiāliem.

