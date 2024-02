Kadri no filmas "Mana brīvība"

VIDEO. Neviltots saviļņojums… Aktrise Ērika Eglija-Grāvele Parīzē uzzina, ka ieguvusi "Lielo Kristapu"







Jau vēstījām, ka svētdien, 4. februārī, Dailes teātrī, tiešraidē LTV un LSM, notika Nacionālās kino balvas pasniegšanas ceremonija. Vakarā tika apbalvotas labākās filmas un filmu nozares profesionāļi, kā arī pasniegtas īpašās balvas.

Balvu pasniegšanas ceremonijā paziņoti “Lielā Kristapa” laureāti. Par labāko aktrisi tika pasludināta Ērika Eglija-Grāvele par lomu filmā “Mana brīvība”. Viņa par to uzzinājusi, skatoties ceremoniju ierakstā, jo pati atradās Parīzē.

Video, kas ievietots sociālajos tīklos, redzams aktrises neviltotais pārsteigums brīdī, kad tika nosaukts viņas vārds.

Dzirdams, kā cilvēki, kas atradās viņai apkārt, gavilē un aplaudē, kamēr aktrise slēpj prieka asaras.

Jau ziņojām, ka filma “Mana brīvība” balstīta vēsturiskos notikumos un vēsta par pagājušā gadsimta 80. gadu beigām Latvijā – atmodas laiku, kad gaisā jaušamas pārmaiņu vēsmas. Filmas galvenās varones prototips ir viena no atmodas laika spožākajām zvaigznēm – poļu izcelsmes sabiedriski aktīva personība, žurnāliste un politiķe Ita Kozakeviča, filmā Alīcija, ko atveido Dailes teātra aktrise Ērika Eglija-Grāvele.

“Manuprāt, mēs katrs varam piešķirt saviem ikdienas darbiem un gaitām lielāku nozīmi un jēgu neatkarīgi no tā, kurā profesijā strādājam! To, cik varam būt noderīgi sabiedrībai un mūsu valstij, lai tiektos uz labāku dzīvi. Apbrīnoju sievietes, kuras spēj ieņemt augstus amatus, līdera pozīcijas! Tas noteikti daudz prasa no sevis. Es domāju, ka mūsu valstī šodien ir pietiekami daudz drosmīgu, gudru sieviešu dažādās jomās, kuras nebaidās paust savas domas un aizstāvēt savas idejas un spēj tās argumentēt, kā to darīja mana varone Alīcija. Un tas ir iedvesmojoši,” norādīja Ērika.

Filma "Mana brīvība", kas ir režisores Ilzes Kungas-Melgailes pirmā spēlfilma, ir izvirzīta ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" kategorijā "Starptautiskās filmas balva/International Feature Film Award".



















































































































































































































































































