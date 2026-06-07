Partija “Latvijas attīstībai” izziņojusi savu premjera amata kandidātu 0
Partijas “Latvijas attīstībai” (LA) Ministru prezidenta amata kandidāts 15. Saeimas vēlēšanās būs Eiropas Parlamenta deputāts, politikas zinātņu doktors Ivars Ijabs, aģentūru LETA informēja partijā.
Uzrunājot kongresa delegātus, Ijabs uzsvēra, ka politiskai partijai, politiķim vēl svarīgāk par konkrētiem darbiem ir ideoloģija.
Ijabs pauda, ka LA esot vienīgā liberāli demokrātiskā partija Latvijā. Tas nozīmējot, ka partija uzskata, ka brīvība rada labklājību. “Mēs uzskatam, ka, jo vairāk naudas valsts atstāj iedzīvotājiem, jo labāk. Mēs ticam cilvēku gudrībai, kolektīvā prāta spēkam un ģēnijam, kas plaukst un attīstās tad un tikai tad, ja tam ir dota brīvība, ko ierobežo vien minimāli nepieciešamais taisnīgu spēles noteikumu minimums,” pauda Ijabs.
Informējot par LA prioritātēm 15. Saeimas vēlēšanām, partijā norāda, ka tā piedāvā būtiski stiprināt Latvijas drošību, reāli, ne tikai uz papīra, palielinot aizsardzības spējas līdz 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), veidojot ciešu Baltijas un Ziemeļeiropas sadarbību, stiprinot transatlantiskās attiecības un vienlaikus panākot spēcīgāku un ātrāk lēmumus pieņemt spējīgu Eiropas Savienību (ES).
Partijā norāda, ka tās programma virza Latviju uz augstas pievienotās vērtības ekonomiku, kur izaugsmi nosaka inovācijas, investīcijas, izglītība un uzņēmējdarbības brīvība, nevis birokrātija un stagnācija.
LA piedāvā veidot bezdeficīta budžetu, efektīvu un digitālu valsts pārvaldi, stabilu un prognozējamu nodokļu vidi un mērķtiecīgu birokrātijas samazināšanu.
Apvienojot fiskālo disciplīnu ar ieguldījumiem izglītībā, inovācijās, infrastruktūrā un cilvēkkapitālā, partijā sola radīt priekšnoteikumus reālam algu kāpumam, reģionu attīstībai un jauniešu iespējām veidot labu nākotni Latvijā. LA norāda, ka partijas programma paredz Latviju kā brīvu, drošu un ekonomiski spēcīgu valsti, kas “atbrīvo cilvēku potenciālu, nevis to ierobežo”, kā valsti, kur “cilvēki ne tikai dzīvo ilgāk, bet dzīvo veselīgāk, aktīvāk un kvalitatīvāk”.
Partijas programmu veido tādas sadaļas kā “Neatkarīga un ārējiem izaicinājumiem gatava Latvija”, “Publiskās finanses un bezdeficīta budžets”, “Labas algas”, “Tiesiska un atklāta valsts”, “Mazāk birokrātiska un efektīva valsts pārvalde”, “Novecojoša sabiedrība”, “Jauniešiem draudzīga Latvija” un “Laikmetīga, digitāla un ilgtspējīga Latvija”.
Kā informē LA, partija ir publiskojusi tādas priekšvēlēšanu programmas iniciatīvas kā bezdeficīta budžeta ieviešana līdz 2030. gadam, adekvāta finansējuma nodrošināšana inovatīviem kompensējamiem medikamentiem, fundamentāla bāriņtiesu reforma, izveidojot ģimeņu lietu tiesu, kā arī jauniešiem nodrošinātas iespējas bez maksas apmeklēt sporta zāles un īpašas demobilizēto ukraiņu brigādes izveide Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Jau ziņots, ka sestdien notiek LA kongress, kurā partija nosauks tās līderus 15. Saeimas vēlēšanām.
Kongresa darba kārtībā LA skatīs ar gatavošanos Saeimas vēlēšanām saistītus jautājumus – prezentēs priekšvēlēšanu programmu, notiks arī biedru debates par partijas startu uz Saeimu un citiem politiskajā dienaskārtībā aktuāliem jautājumiem.
Kā vēstīts, partija februārī paziņoja, ka startēs rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.
LA, startējot kopā ar “Kustību “Par!”, iekļuva 13. Saeimā, taču nākamajā parlamentā sarakstam neizdevās pārvarēt 5% robežu. Arī pašlaik aptaujās partijas reitingi ir zem 5% barjeras.