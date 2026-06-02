Ministru prezidents Andris Kulbergs piedalās preses konferencē pēc tikšanās ar Ukrainas premjerministri Ministru kabinetā.

“Nāk gūzma ar mēsliem…” Kulbergs dalās ar interesantu informāciju pirms jaunās valdības pirmās sēdes 0

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LA.LV
13:24, 2. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Šodien ir liela un nozīmīga diena, jo šodien notiek pirmā jaunā Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) vadītā Ministru kabineta (MK) sēde, kurā ministriem būs jālemj par konkrētiem jautājumiem. Kulbergs sociālo mediju platformā “Facebook” paziņoja, ka vēlas ar jaunu pieeju organizēt Ministru kabineta sēdes un darba kārtības veidošanu, norādot, ka kalendārs piepildās ļoti ātri.

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“Premjeram būt – tas ir izaicinājums rast brīvu laiku. Diemžēl mums Ministru kabinetā nāk gūzma ar mēsliem un jautājumiem, kam nebūtu jābūt Ministru kabineta līmenī,” viņš precizē.

Kā piemēru viņš min muzeju biļešu cenu apstiprināšanu un citas lietas, par kurām atbildībai būtu jāgulstas uz ministriju pleciem.

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Kulbergs jau izrēķinājis, ka jaunajai valdībai priekšā ir 88 darba dienas, kas nozīmē, ka notiks tikai 17 regulārās sēdes.

Atgādinām, ka Kulberga valdību Saeima apstiprināja 28. maijā. Tās dienas vakarā notika Kulberga vadīta svinīgā valdības sēde, tomēr tajā netika lemts par nekādiem jautājumiem.

Šodienas sēde sākās plkst. 13. Tās darba kārtībā līdz pirmdienas vakaram bija iekļauti 18 jautājumi, kas ir mazāk nekā ierasti valdības sēdēs otrdienās, tomēr darba kārtību vēl var papildināt. Rītdienas sēdes darba kārtībā ir iekļauti, piemēram, tādi jautājumi, kā līdzšinējās premjeres Evikas Siliņas (JV) padomnieka Aira Rikveiļa iecelšanu Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā, informatīvais ziņojums “Par degvielas cenu monitoringu pasaules biržās un ietekmi uz tautsaimniecību Latvijā” un citi jautājumi.

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