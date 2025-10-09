Pasaule uz naža asmens: Zelenskis brīdina par Putina nākamā gājiena – mobilizācijas – sekām 4
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins, uzsākot masveida iedzīvotāju mobilizāciju, riskē ar tautas atbalsta zaudēšanu, tas savukārt varētu viņu pamudināt izraisīt plaša mēroga karu Eiropā, lai ātri atgūtu popularitāti. Kā vēsta UNIAN korespondents, šādu viedokli Zelenskis pauda žurnālistu tikšanās laikā, atbildot uz jautājumu par iespējamo mobilizāciju Krievijā.
Zelenskis uzsvēra, ka Putins iepriekš izvairījās no mobilizācijas, jo tā ievērojami samazināja viņa reitingus Krievijas sabiedrībā. “Mobilizācija nozīmē Putina popularitātes kritumu. Viņš to nav līdz šim darījis, baidoties no reitingu zaudēšanas.
Viņš norādīja, ka Putins meklēs “ātrus panākumus”, lai attaisnotu mobilizāciju, un šādi panākumi varētu tikt meklēti, uzbrūkot citām Eiropas valstīm.
Pēc Zelenska domām, Putins izvairās no pamiera, jo atgriešanās pie kara pēc tā būtu sarežģīta. “Pāreja no pilna mēroga kara uz pamieru un tad atpakaļ uz karu ir sarežģīta – ekonomiski, sabiedriski un starptautiski. Tas apgrūtinātu attiecības ar valstīm, kas joprojām uztur kontaktus ar Krieviju,” skaidroja Zelenskis.
Zelenskis aicina starptautisko sabiedrību pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai apturētu tās agresiju. Viņš minēja tālas darbības triecienus, stingras sankcijas un miera iniciatīvu atbalstu kā efektīvus instrumentus. “Spiediens darbojas. Kad Krievija zaudēs vairāk no kara nekā no citiem scenārijiem, viņi būs spiesti mainīt savu politiku,” uzsvēra Zelenskis.
Viņš atzīmēja ASV prezidenta Donalda Trampa un Eiropas valstu centienus panākt sarunas ar Putinu, kas varētu mazināt eskalācijas riskus. Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Ukrainas spēja aizsargāties kaujas laukā, apvienojumā ar starptautisko sankciju spiedienu un miera iniciatīvām, ir būtiska, lai atturētu Krieviju no tālākiem agresīviem soļiem.
