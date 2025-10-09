Volodimirs Zelenskis
Pasaule uz naža asmens: Zelenskis brīdina par Putina nākamā gājiena – mobilizācijas – sekām 4

13:15, 9. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka Krievijas vadītājs Vladimirs Putins, uzsākot masveida iedzīvotāju mobilizāciju, riskē ar tautas atbalsta zaudēšanu, tas savukārt varētu viņu pamudināt izraisīt plaša mēroga karu Eiropā, lai ātri atgūtu popularitāti. Kā vēsta UNIAN korespondents, šādu viedokli Zelenskis pauda žurnālistu tikšanās laikā, atbildot uz jautājumu par iespējamo mobilizāciju Krievijā.

Zelenskis uzsvēra, ka Putins iepriekš izvairījās no mobilizācijas, jo tā ievērojami samazināja viņa reitingus Krievijas sabiedrībā. “Mobilizācija nozīmē Putina popularitātes kritumu. Viņš to nav līdz šim darījis, baidoties no reitingu zaudēšanas.

Ja mobilizācija sāksies, tas būs drauds Eiropai – viņš var uzsākt lielu karu,” brīdināja Zelenskis.
Viņš norādīja, ka Putins meklēs “ātrus panākumus”, lai attaisnotu mobilizāciju, un šādi panākumi varētu tikt meklēti, uzbrūkot citām Eiropas valstīm.

“Ja viņš mobilizēs miljonus, tas liecina par gatavību pasaules karam,” sacīja Zelenskis.

Pēc Zelenska domām, Putins izvairās no pamiera, jo atgriešanās pie kara pēc tā būtu sarežģīta. “Pāreja no pilna mēroga kara uz pamieru un tad atpakaļ uz karu ir sarežģīta – ekonomiski, sabiedriski un starptautiski. Tas apgrūtinātu attiecības ar valstīm, kas joprojām uztur kontaktus ar Krieviju,” skaidroja Zelenskis.

Viņš uzskata, ka

Putins pašlaik dod priekšroku karadarbības turpināšanai, jo tas viņam šķiet izdevīgāk par sarunām.

Zelenskis aicina starptautisko sabiedrību pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai apturētu tās agresiju. Viņš minēja tālas darbības triecienus, stingras sankcijas un miera iniciatīvu atbalstu kā efektīvus instrumentus. “Spiediens darbojas. Kad Krievija zaudēs vairāk no kara nekā no citiem scenārijiem, viņi būs spiesti mainīt savu politiku,” uzsvēra Zelenskis.

Viņš atzīmēja ASV prezidenta Donalda Trampa un Eiropas valstu centienus panākt sarunas ar Putinu, kas varētu mazināt eskalācijas riskus. Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Ukrainas spēja aizsargāties kaujas laukā, apvienojumā ar starptautisko sankciju spiedienu un miera iniciatīvām, ir būtiska, lai atturētu Krieviju no tālākiem agresīviem soļiem.

Viņš aicināja pasaules sabiedrību aktīvāk atbalstīt Ukrainu un pastiprināt sankcijas,

lai piespiestu Krieviju izbeigt karu.

