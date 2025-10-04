Viņi vienkārši dosies uz Kremli – Zelenskis atklāj, no kā patiesībā baidās Putins 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins baidās ne tik daudz no militārās sakāves frontē, cik no pašas Krievijas sabiedrības spiediena, intervijā izdevumam Axios sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Intervijas laikā tika uzdots jautājums par Krievijas armijas priekšrocībām cilvēkresursu ziņā, kas it kā ļauj viegli atjaunot zaudējumus frontē.
“Pašā pilna mēroga iebrukuma sākumā, pirms trim ar pusi gadiem, viņiem bija noteikts mobilizācijas formāts. Bet, kad viņi saprata, ka oficiālās mobilizācijas dēļ strauji krītas viņu popularitāte, viņi to pārtrauca un sāka maksāt karavīriem. Tas ir ļoti būtisks moments,” uzsvēra Ukrainas prezidents.
Bailes no sabiedrības neapmierinātības ar mobilizāciju liek Maskavai palielināt algas līgumkaravīriem, lai papildinātu bruņoto spēku rezerves.
Cilvēki nevēlas mobilizāciju, nevēlas mirt. Jo šis karš notiek nevis Krievijā, bet Ukrainā,” paskaidroja Ukrainas prezidents.
Pēc viņa teiktā, Kijivas rīcībā ir pārtvertas krievu karavīru sarunas: kareivji zvana ģimenēm, sūdzas, raud un atzīst, ka ļoti baidās doties kaujās.
Viņš arī norādīja, ka ASV varētu spēlēt izšķirošu lomu, pastiprinot sankciju spiedienu uz Maskavu un ierobežojot tās finanšu resursus.
“Amerika spēj virzīt globālas sankcijas, lai vājinātu Krievijas ekonomiku un liegtu Putinam iespēju maksāt tik lielas summas. Tas nozīmē, ka viņš nevarēs turpināt to darīt bezgalīgi,” rezumēja Ukrainas prezidents.
Zināms, ka Ukrainas prezidents tikšanās laikā lūdzis ASV prezidentam Donaldam Trampam nodrošināt Ukrainai raķetes “Tomahawk”, vēsta britu laikraksts “Daily Telegraph”, atsaucoties uz avotiem.
Lūgums izteikts nesenās Zelenska un Trampa tikšanās gaitā ANO Ģenerālajā asamblejā, izdevumam pauduši vairāki avoti.
Ar 2500 kilometru darbības rādiusu un 450 kg smagu kaujas galviņu šī raķete ir daudz efektīvāka nekā jebkurš līdzīgs tāla darbības rādiusa ierocis, ko Kijivai nodrošinājuši Rietumu sabiedrotie.