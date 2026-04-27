VIDEO. Neparasts "robežpārkāpējs": lācis tepat, Latvijā, pārbauda žoga izturību
Aizvadītajā nedēļā Valsts robežsardze fiksējusi neparastu gadījumu uz Latvijas robežas – novērošanas kamerās pie žoga iemūžināts lācis.
Incidents noticis Kaplavas robežapsardzības nodaļa, kas atrodas Daugavpilī. Ap plkst. 5.00 no rīta dzīvnieks pienācis pie robežas žoga un sācis to rūpīgi pētīt.
Video redzams, ka lācis vispirms nostājas uz pakaļkājām un pārbauda žoga izturību, bet pēc tam ķeras pie vēl nopietnākas izpētes – mēģina izrakt bedri zem žoga, lai tiktu tam cauri. Tomēr visi centieni izrādās neveiksmīgi.
Pārliecinājies, ka šķērsli pārvarēt neizdosies, dzīvnieks pamet teritoriju un dodas atpakaļ mežā.
Robežsardze norāda, ka šādi meža dzīvnieku “apciemojumi” pēdējā laikā kļūst arvien biežāki.