VIDEO. Neparasts "robežpārkāpējs": lācis tepat, Latvijā, pārbauda žoga izturību

21:43, 27. aprīlis 2026
Aizvadītajā nedēļā Valsts robežsardze fiksējusi neparastu gadījumu uz Latvijas robežas – novērošanas kamerās pie žoga iemūžināts lācis.

“Cilvēce tiks pārrakstīta!” MI-Nostradama nākotnes pareģojumi padara cilvēkus mēmus 24
Šajos mēnešos dzimušie cilvēki tiek uzskatīti par visuzticīgākajiem mīlestībā un draudzībā
“Ir noticis kaut kas pārsteidzošs” – Ukraina un Zelenskis sniedzis milzīgu mācību visai pasaulei
Incidents noticis Kaplavas robežapsardzības nodaļa, kas atrodas Daugavpilī. Ap plkst. 5.00 no rīta dzīvnieks pienācis pie robežas žoga un sācis to rūpīgi pētīt.

Video redzams, ka lācis vispirms nostājas uz pakaļkājām un pārbauda žoga izturību, bet pēc tam ķeras pie vēl nopietnākas izpētes – mēģina izrakt bedri zem žoga, lai tiktu tam cauri. Tomēr visi centieni izrādās neveiksmīgi.

Brīnumi notiek! Ogrēnieši un citi zibenīgi palīdz stiprajā vējā cietušajam “Lapsu mājas sieram”
VIDEO. “Atvēru durvis, un tur viņi bija…” Piemājas dārzā negaidīti piezemējas gaisa balons ar pasažieriem
“Sāksies nekontrolējami procesi!” Eksperti ceļ trauksmi par situāciju mūsu kaimiņos

Pārliecinājies, ka šķērsli pārvarēt neizdosies, dzīvnieks pamet teritoriju un dodas atpakaļ mežā.

Robežsardze norāda, ka šādi meža dzīvnieku “apciemojumi” pēdējā laikā kļūst arvien biežāki.

VIDEO. Dodoties mežā, jābūt piesardzīgiem! Igaunijas mežos iemūžina paprāvu lāču ģimeni
Ceļš mājup pārvērtās murgā: riteņbraucējam Igaunijā uzbrucis lācis
VIDEO. “Mēs jau uzreiz sapratām…” Privātā zoodārza īpašnieku apsūdz par noziegumu pret lācēnu, bet viņam ir cita versija
