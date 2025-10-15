FOTO. Vecākā sieviete pasaulē atklāj, cik patiesībā sāpīgi ir tik ilgi dzīvot un sasmīdina britu karali 0
Garās dzīves noslēpums ir visos laikos ļoti meklēts, ka daži ir gatavi tam veltīt miljonus. Tomēr 116 gadus vecā Etela Keterhema labi zina patiesību par rekordgaro mūžu. Pasaules vecākā sieviete, kura nesen tikās ar karali, ir atraitne jau gandrīz 50 gadus un ir redzējusi, kā pirms viņas mirst viņas bērni – abas meitas, raksta DailyMail.
Viņa iepriekš atklāja, ka garās dzīves noslēpums ir “nekad nestrīdēties ar nevienu, vienkāršo to noklausīties un darīt, ko patīk”. Tikšanās ar karali viņas aprūpes namā Sērijā bija vēl viens spožs mirklis šīs ievērojamās rekordistes dzīvē.
Viņa ir viena no astoņiem bērniem, un viena no viņas māsām, Gladisa Babīla, dzīvoja līdz 104 gadu vecumam. “Esmu bijusi visā pasaulē un nonākusi šajā brīnišķīgajā mājā, kur visi manī krīt pie kājām un dod visu, ko vēlos.”
Tikšanās ar karali vakar Etela bija tērpusies zaļganā kleitā ar rakstu un bēšīgā rozā šallī. Viņa pastāstīja karalim, ka atceras viņa 1969. gada investitūru, kad 21 gadus vecais princis Čārlzs saņēma Velsas prinča titulu no mātes karalienes Elizabetes II. Etela lika Čārlzam smieties, sakot: “Visas meitenes bija iemīlējušās tevī un gribēja precēties.” Čārlzs jokojot atbildēja: “Jā, nu, tas ir viss, kas no manis tagad palicis.”