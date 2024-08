Pētniece: Orbāns ir pārņēmis Putina retoriku par neracionālajiem Rietumiem un absolūti racionālo Krieviju Ieteikt







Parādīt nostāju pret Ungāriju šobrīd ir līdzvērtīgi kā parādīt nostāju pret Krieviju un parādīt nostāju par atbalstu Ukrainai. Ungārija šobrīd ir Krievijas politikas roka Eiropas Savienības (ES) iekšienē, TV24 raidījumā “Globuss” apgalvo Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētniece Elīna Vrobļevska.

Šobrīd Kremlim absolūti izdevīgs ir Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns un Ungārija, jo iespēja pelnīt uz šīs valsts rēķina un sabotēt lēmuma pieņemšanu ES, piemēram, par atbalstu Ukrainai, uzskata pētniece.

E. Vrobļevska norāda, ka pēc savas vizītes pie Krievijas diktatora Vladimira Putina Ungārijas premjers ir pārņēmis Kremļa saimnieku retoriku par neracionālajiem Rietumiem un absolūti racionālo Krieviju. “Tiek sistēmātiski no visām pusēm sists pa mūsu vērtībām, par to pašu demokrātisko iekārtu, par mūsu idejām, cik viņas ir nefunkcionālas un cik viņas patiesībā ir kaitīgas no Krievijas perspektīvas,” saka Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētniece.

