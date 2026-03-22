"Pilns ar kukaiņiem! Kā kaut ko tādu var likt veikala plauktā?" "Maxima" pircēja nepatīkami pārsteigta
Dodoties uz veikalu, lielākā daļa no mums cer iegādāties svaigu, kvalitatīvu produkciju – kraukšķīgus dārzeņus, sulīgus augļus un kopumā labu pamatu sātīgām un veselīgām maltītēm. Taču realitāte ne vienmēr atbilst gaidītajam.
Nereti, pārnākot mājās, atklājas, ka izvēlētais produkts ir bojāts, nekvalitatīvs vai neatbilst solītajam. Šādas vilšanās mūsdienās bieži nepaliek tikai pašu starpā – tās ātri vien nonāk sociālajos tīklos, kur cilvēki dalās ar savu pieredzi, brīdinot citus un paužot neapmierinātību.
Šoreiz zem lupas ledussalāts, kuru pārnesot mājās kāda “Maxima” pircēja bija nepatīkami pārsteigta, jo salāts bija pilns ar maziem kukaiņiem.