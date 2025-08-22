#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto – Fotolia

Piparmētru ievārījums pret saaukstēšanos. Neparasta recepte 0

LA.LV
Mājas Receptes

Piparmētru ievārījums ar citronu ne tikai atsvaidzinās tavu tējas rituālu, bet arī paaugstinās imunitāti un uzlabos veselību. Kamēr vēl zaļās, smaržīgās lapiņas nav nokodusi salna, pamēģini to pagatavot arī tu!

Reklāma
Reklāma

Sastāvdaļas

Kokteilis
Šovakar Lauvām un vēl trim zodiaka zīmēm gaidāms kaut kas patiesi maģisks!
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Aukstas kājas vai rokas? 5 vienkārši un iedarbīgi veidi kā uzlabot asinsriti
Lasīt citas ziņas

300 g piparmētru
2 citroni
1 kg cukura
0,7 l ūdens

Piparmētru ievārījuma pagatavošana ziemai

CITI ŠOBRĪD LASA
Kā atpazīt melus: 10 ķermeņa valodas pazīmes, kurām vērts pievērst uzmanību
ASV dubulto palīdzību Ukrainai: jaunas Patriot raķetes un Starlink satelīti par milzīgu summu
Dramatisks mačs Rīgā: Serbija ar Jokiču pārspēj Latviju ar minimālu pārsvaru

1. Lapiņas un ziedus atdala no zariem, stiebriem un nejauši līdzi noplūktiem zāles stiebriņiem. Rūpīgi noskalo, pārlej ar ūdeni un liek uz vidējas uguns karsēties.

2. Citronus kopā ar mizu sagriež mazos gabaliņos. Liek ūdenī ar piparmētrām un vāra 10 minūtes. Nogriež uguni un liek ievilkties uz 24 stundām.

3. Citronu un piparmētru maisījumu ar tīrām rokām nospiež, uzlējumu izkāš caur marli. Pievieno cukuru un samaisa.

4. Liek uz lēnas uguns un vāra aptuveni 3 stundas, pastāvīgi noņemot putas. Gatavo ievārījumu liek izkarsētās stikla burkās un aizvāko ar konservu vākotāju.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Piparmētru kokteilis ar saldo krējumu
Piparmētru krēmzupa ar zirņiem un kukurūzu
Piparmētru granitē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.