Piparmētru ievārījums pret saaukstēšanos. Neparasta recepte 0
Piparmētru ievārījums ar citronu ne tikai atsvaidzinās tavu tējas rituālu, bet arī paaugstinās imunitāti un uzlabos veselību. Kamēr vēl zaļās, smaržīgās lapiņas nav nokodusi salna, pamēģini to pagatavot arī tu!
Sastāvdaļas
300 g piparmētru
2 citroni
1 kg cukura
0,7 l ūdens
Piparmētru ievārījuma pagatavošana ziemai
1. Lapiņas un ziedus atdala no zariem, stiebriem un nejauši līdzi noplūktiem zāles stiebriņiem. Rūpīgi noskalo, pārlej ar ūdeni un liek uz vidējas uguns karsēties.
2. Citronus kopā ar mizu sagriež mazos gabaliņos. Liek ūdenī ar piparmētrām un vāra 10 minūtes. Nogriež uguni un liek ievilkties uz 24 stundām.
3. Citronu un piparmētru maisījumu ar tīrām rokām nospiež, uzlējumu izkāš caur marli. Pievieno cukuru un samaisa.
4. Liek uz lēnas uguns un vāra aptuveni 3 stundas, pastāvīgi noņemot putas. Gatavo ievārījumu liek izkarsētās stikla burkās un aizvāko ar konservu vākotāju.