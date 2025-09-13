Francijas transporta lidmašīna А400 Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Polija paziņo par NATO misijas “Austrumu sardze” faktisku uzsākšanu 0

LETA
12:30, 13. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Polijas armijas ģenerālštābs paziņojis par NATO misijas “Austrumu sardze”, kas tiek īstenota alianses austrumu flanga nostiprināšanai, reaģējot uz trešdien notikušo Krievijas dronu ielidošanu Polijas gaisa telpā, faktisko uzsākšanu, sestdien vēsta Polijas izdevums RMF24.

Ģenerālštābs publiskojis kadrus, kuros redzams, kā Miņskas Mazoveckas lidlaukā nosēžas Francijas transporta lidmašīna А400, kas atvedusi bruņojumu lidmašīnām “Rafale”, kuras jau atrodas Polijā.

NATO ģenerālsekretārs Marks Rite un NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ASV ģenerālis Aleksuss Grinkevičs piektdien paziņoja par operācijas “Austrumu sardze” uzsākšanu alianses austrumu flanga nostiprināšanai.

Dānija nodrošinās divus iznīcinātājus F-16 un zenītfregati, Francija – trīs iznīcinātājus “Rafale” un Vācija – četrus iznīcinātājus “Eurofighter”. Arī Lielbritānija paudusi gatavību sniegt atbalstu. Ar šiem un citiem resursiem tiks stiprināti spēki, kas atrodas alianses austrumu flangā, norāda RMF24.

“Mēs zinām, ka Ukrainas varonīgā aizsardzība ir saistīta ar Eiropas nākotni. Tāpēc mēs stiprinām savas aizsardzības spējas. Vienotībā ir spēks un gatavībā – uzvara,” pēc NATO vadītāju konferences sacīja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.

