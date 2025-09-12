“Mēs to varētu atkārtot!” Z-propagandisti izpļāpājas un atklāj, kāpēc Kremlis lika ar droniem iebraukt Polijas teritorijā 0
Krievi neslēpa, ka viņu bezpilota lidaparāta ielidošana Polijas teritorijā nebija nejauša – Maskava pavēli deva apzināti, raksta dialog.ua.
Ukraiņu žurnālists un blogeris Deniss Kazanskis ir noliedzis atsevišķu politiķu un dažu plašsaziņas līdzekļu vidū izplatīto tēzi, ka Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukums Polijas teritorijai bija nejaušs.
Pēc viņa teiktā, paši Krievijas propagandisti publiski apstiprinājuši, ka tas bija plānots trieciens, kura mērķis bija pārbaudīt NATO gatavību.
Maskava izmantoja šīs ierīces, lai pārbaudītu alianses reakcijas ātrumu un efektivitāti uz iespējamiem uzbrukumiem. Krievijas propagandisti atklāti paziņoja, ka operācija atklāj NATO pretgaisa aizsardzības vājās vietas.
Viņi izsmēja faktu, ka bija jāpaceļ gaisā dārgie F-35 iznīcinātāji un jāizmanto AWACS sistēma, lai pārtvertu dažus primitīvus dronus.
Tomēr, pēc viņu teiktā, tika notriekti tikai trīs bezpilota lidaparāti. Savos komentāros viņi piebilst, ka, ja tā būtu bijusi simtiem Geraniumu raķešu masveida palaišana, stratēģiski svarīgi objekti, tostarp Žešova, varētu būt iznīcināti.
Propagandisti arī norāda, ka pēc šī incidenta Nīderlande nolēma izvietot papildu Patriot un NASAMS sistēmas Polijas austrumos. Saskaņā ar viņu versiju tas nozīmē, ka daļa no Rietumu pretgaisa aizsardzības sistēmām, kuras varēja tikt nodotas Ukrainai, tagad tiks atstātas pašas Polijas aizsardzībai.
Īpašs uzsvars tiek likts uz NATO reakciju – alianse aprobežojās ar konsultācijām un politiskiem paziņojumiem, ko Kremlis uzskata par nesodāmības signālu. Krievijas Z propagandisti pat ciniski deva mājienus, ka šādi uzbrukumi varētu atkārtoties.