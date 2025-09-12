Krievijas karavīri mācās izmantot FPV dronu militārajās mācībās uzbrūkošo vienību militārajās mācībās poligonā Rostovas pie Donas reģionā Krievijas dienvidos, 2024.gada 4. oktobrī.
Krievijas karavīri mācās izmantot FPV dronu militārajās mācībās uzbrūkošo vienību militārajās mācībās poligonā Rostovas pie Donas reģionā Krievijas dienvidos, 2024.gada 4. oktobrī.
Foto: EPA/SCANPIX

“Mēs to varētu atkārtot!” Z-propagandisti izpļāpājas un atklāj, kāpēc Kremlis lika ar droniem iebraukt Polijas teritorijā 0

LA.LV
15:02, 12. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievi neslēpa, ka viņu bezpilota lidaparāta ielidošana Polijas teritorijā nebija nejauša – Maskava pavēli deva apzināti, raksta dialog.ua.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti 55
Kokteilis
“Vai “Prāta Vētra” visām pilsētām prasīja naudu, draudot atcelt koncertu, ja nemaksās?” Fans dusmīgs; pašvaldības godīgi atbild 2
VIDEO. Cilvēki masveidā pamet Baltkrieviju: automašīnu un autobusu rindas uz Polijas robežas
Lasīt citas ziņas

Ukraiņu žurnālists un blogeris Deniss Kazanskis ir noliedzis atsevišķu politiķu un dažu plašsaziņas līdzekļu vidū izplatīto tēzi, ka Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukums Polijas teritorijai bija nejaušs.

Pēc viņa teiktā, paši Krievijas propagandisti publiski apstiprinājuši, ka tas bija plānots trieciens, kura mērķis bija pārbaudīt NATO gatavību.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Neticēsiet, bet šīs 3 labās īpašības atbaida vīriešus
Elpo pakausī un stumjas virsū! Cilvēki izgaismo būtisku problēmu, ar ko nākas bieži saskarties iepērkoties
Čārlija Kērka šāvējs ir aizturēts – viņu nodevis tuvs cilvēks
Droni, kas šķērsoja Polijas robežu, bija aprīkoti ar papildu degvielas tvertnēm un antenām, kas norāda uz to paredzēto mērķi.

Maskava izmantoja šīs ierīces, lai pārbaudītu alianses reakcijas ātrumu un efektivitāti uz iespējamiem uzbrukumiem. Krievijas propagandisti atklāti paziņoja, ka operācija atklāj NATO pretgaisa aizsardzības vājās vietas.

Viņi izsmēja faktu, ka bija jāpaceļ gaisā dārgie F-35 iznīcinātāji un jāizmanto AWACS sistēma, lai pārtvertu dažus primitīvus dronus.

Tomēr, pēc viņu teiktā, tika notriekti tikai trīs bezpilota lidaparāti. Savos komentāros viņi piebilst, ka, ja tā būtu bijusi simtiem Geraniumu raķešu masveida palaišana, stratēģiski svarīgi objekti, tostarp Žešova, varētu būt iznīcināti.

Propagandisti arī norāda, ka pēc šī incidenta Nīderlande nolēma izvietot papildu Patriot un NASAMS sistēmas Polijas austrumos. Saskaņā ar viņu versiju tas nozīmē, ka daļa no Rietumu pretgaisa aizsardzības sistēmām, kuras varēja tikt nodotas Ukrainai, tagad tiks atstātas pašas Polijas aizsardzībai.

Īpašs uzsvars tiek likts uz NATO reakciju – alianse aprobežojās ar konsultācijām un politiskiem paziņojumiem, ko Kremlis uzskata par nesodāmības signālu. Krievijas Z propagandisti pat ciniski deva mājienus, ka šādi uzbrukumi varētu atkārtoties.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Slaidiņš nosauc 5 mērķus, ko, ielidojot Polijā, veiksmīgi sasniedza krievu droni
Putins ir sajūsmā par NATO pretgaisa aizsardzības izmēģinājumu rezultātiem, vēsta “The Financial Times”
Tieši saistīts ar Ukrainu: noskaidrots, uz kuru objektu Polijā Putins nosūtīja savus dronus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.