"Politiskie blēži jau strādā!" Māris pamanījis priekšvēlēšanu politisko reklāmu… auto sludinājumā
Pamazām tuvojas vēlēšanu laiks, kas nozīmē, ka sāk aktivizēties arī slēptas un ne tik slēptas priekšvēlēšanu reklāmas.
Pavisam netipisku reklāmas risinājumu piefiksējis Māris Millers, kurš ar novēroto dalījies sociālajos tīklos.
Viņš ziņo: “VĒLĒŠANAS TUVOJAS. POLITISKIE BLĒŽI JAU STRĀDĀ.
Pirms vairākām dienām manā sociālajā tīklā izlēca sludinājums – kādas pilsētas autocentrs piedāvāja iegādāties itin jauku auto. Nospiežot uz saites, autocentra lapas vietā atvērās tā paša novada mājas lapa. Padomāju – kam gan negadās kļūmes. It kā sīkums. Aizvēru. Aizmirsu.
PĒC DAŽĀM DIENĀM manā sociālajā tīklā atkal izlēca tas pats sludinājums, un arī šoreiz, spiežot uz pogas “uzzināt vairāk”, auto reklāmas vietā man atkal atvērās tā paša novada tā pati mājas lapa. Tagad gan es papētīju to uzmanīgāk. Kā izrādās, zem lieliem burtiem rakstītā novada nosaukuma jau sīkākiem burtiem bija pierakstīts, ka šī ir vienas labi zināmas partijas tā paša novada nodaļas mājas lapa. Vēl dažas rindas tālāk sekoja arī partijas labo nodomu saraksti un labo partijnieku bildes.
AHĀ! Tātad tā nebija vis autocentra reklāmas kļūda, bet gan viltīgi maskēta priekšvēlēšanu aģitācija.
KO ES? Es par šo uzrakstīju un iesniedzu ziņojumu KNABam – ar situācijas aprakstu, ar visām bildēm. Priekšvēlēšanu aģitācija un partiju tēriņi ir viņu kompetencē.
Pievienotajā attēlā – aprakstītā sludinājuma miglu bilde. Ar nolūku negribu vēlreiz reklamēt nedz to blēdīgo partiju, nedz blēdīgo autocentru, nedz kādu auto marku. Lai KNAB nodarbojas ar blēžiem!
Bet visus pārējos aicinu uzmanīgi sekot gan kandidātu padarītajiem darbiem un solījumiem, gan viņu darba metodēm. Un tad iet uz vēlēšanām un izdarīt gudras un godprātīgas izvēles. Vēlēšanas jau ir sākušās.
DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!”
Latvijā par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas vai reklāmas pārkāpumiem iedzīvotāji var ziņot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB), kas uzrauga politisko reklāmu, priekšvēlēšanu izdevumus un slēptās aģitācijas gadījumus. Par aizdomīgiem gadījumiem iespējams informēt KNAB, zvanot uz bezmaksas uzticības tālruni 80002070 vai aizpildot ziņošanas formu biroja mājaslapā. Ja pārkāpums saistīts ar iespējamu balsu pirkšanu, spiedienu uz vēlētājiem vai citiem likumpārkāpumiem, par to jāziņo Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110. Savukārt atsevišķos gadījumos, piemēram, ja pārkāpumi konstatēti televīzijā vai radio, tos var izvērtēt arī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.