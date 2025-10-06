Puče: Esmu pārliecināts — sapilinās, sapilinās un tautai mērs būs pilns 0
Mūsu, žurnālistu, profesija ir tāda, ka mēs nepagursim – sabiedrībai tas ir jāzina un jāsaprot – mēs to, ierēdniecību un birokrātiju, pētīsim, skatīsim, rādīsim ar pirkstu; ja viņi domā, ka to varēs turpināt darīt gadiem, tad – tā nav, šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” izteica Armands Puče, žurnālists, TV24 raidījumu “Kārtības rullis”, “Stopkadri” un “Naudas cena” vadītājs.
“Ir lietas, kas mainās, daži pierod, bet ir traki, ka esam pieraduši, ka ierēdnis amatpersonas deklarācijā uzraksta, ka viņš 100 000 nopelnījis, un tas ir ne silts, ne auksts! Tautai tas sapildās viņas mēru – vienā brīdī tas trauks noteikti nāks pāri!” ir pārliecināts Puče.
Es tam ticu, saka Puče; viņš redz, ka mainās sabiedrība: “Tiesa gan, tam vajadzētu notikt ātrāk, bet, no otras puses – no kurienes mums tas ātrāk varētu notikt, jo mūsu cilvēki tā nedzīvo. Mēs revolūcijas esam maz taisījuši. Tajās, kas nu bijušas, mums labāk patīk dziedāt, nevis rīkoties,” ar sarkasmu par sabiedrības spējām uz protestiem izsakās žurnālists. Viņš atgādina tikai vienu epizodi, kad ar ķieģeļiem pilsētā nāca cilvēki.
Šajā laikā pēc gada notiks kārtējās Saeimas vēlēšanas – laiks ir labs, lai iesildītos un veiksmīgi nonāktu līdz Saeimas vēlēšanām ar pavisam citu izpratni par Latviju kā valsti, kā tautsaimniecību, kā labklājīgu zemi – politiķiem jādomā par labklājību, nevis biznesu, rosina žurnālists.
“Palīdziet uzņēmējiem veicināt viņu konkurētspēju un padomājiet par viņu labklājību, nevis par ierēdņu labklājību. Ja domājat par to – tad ir laiks dalīties!” iesmej Puče.