Puntulis aptur finansējumu 249 000 eiro integrācijas projektam: revīzijā atklāti būtiski pārkāpumi un bažas par “uzpūstu” dalībnieku skaitu 0
Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) izdevis rīkojumu apturēt biedrības “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” tiesības veikt jebkādas turpmākās finanšu darbības saistībā ar projekta “Sabiedrības daudzveidība un starpkultūru komunikācija profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem” īstenošanu.
Kā aģentūru LETA informēja ministra padomniece Agnese Vārpiņa, Kultūras ministrija (KM) kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda deleģētā iestāde ir saņēmusi informāciju no Iekšlietu ministrijas (IeM) un Finanšu ministrijas (FM) par biedrības projektā veikto revīziju, kas liecina par vairākiem būtiskiem pārkāpumiem projekta īstenošanā un nosacījumu izpildē.
Projekta kopējā summa ir 249 000 eiro, un no tiem jau apgūti 74 000 eiro, par finansējuma izlietojumu patlaban notiek pārbaudes, norāda ministrijā.
FM veiktā revīzija liecinot, ka biedrība “nevar skaidri nosaukt projekta dalībnieku atlases kritērijus, nav skaidrs izdevumu pamatojums, nav izsekojams un saprotams veikto apmācību apjoms un revīzijas secinājumos norādīts, ka pastāv arī bažas par to, vai nav mākslīgi palielināts dalībnieku skaits projektā”. Līdz ar virkni vēl citu konstatētu pārkāpumu tas esot iemesls, lai 100% apmērā pārtrauktu finansējumu šim projektam, atzīmē ministrijā.
Revīzijā norādīts, ka IeM kā vadošajai iestādei un KM kā deleģētajai iestādei ir jānodrošina uzlabojumi projekta īstenošanā, izvērtējot biedrības “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” darbību, un šajā laikā ir jāaptur projekta finansēšana no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.
Kā vēstīts, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) ir lauzis iepriekšējo ministru noslēgtos IeM sadarbības memorandus ar biedrībām “Gribu palīdzēt bēgļiem” un “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”, izriet no politiķa paziņojuma tviterī.
Viņš norādījis, ka abas organizācijas caur valsts budžetu un Eiropas Savienības fondiem ir saņēmušas simtiem tūkstošu eiro, par ko patlaban notiek pārbaudes.
Dombrava informējis, ka sākta programmu analīze, kurās paredzēts finansējums arī no IeM fondiem nevalstisko organizāciju finansēšanai. Ministrs apgalvo, ka ir realizēta virkne projektu par simtiem tūkstošu eiro. Izlases kārtā FM ir apskatījusi vienu no šādiem projektiem un secinājusi, ka būs nepieciešams 100% apmērā visu naudu atmaksāt, jo ir saskatāmi rupji pārkāpumi.
Ministrija projektos saskata ļoti aizdomīgas aktivitātes, kur, iespējams, tiesībsargājošām iestādēm būs jāiesaistās attiecībā uz atsevišķiem projektiem, kuros nevalstiskās organizācijas par simts tūkstošiem eiro izlikušās, ka tās integrē cilvēkus, vedot viņus uz cirku vai citām aktivitātēm, norādījis Dombrava.
Ministrs arī vērsis uzmanību arī uz to, ka Eiropas Savienības fondi paredz vērtēt organizācijas, kas iesaistījušās projektu īstenošanā, lai tās neradītu draudus nacionālajai drošībai un tām būtu laba reputācija. “Ja mēs runājam par vienu šo konkrēto organizāciju, tad atgādināšu, ka tur ir notiesājošs spriedums pirmajā instancē. Tas vien jau ir izslēdzošs faktors, lai varētu saņemt finansējumu,” uzskata Dombrava.
IeM jau ir konstatējusi nopietnus pārkāpumus projektā “Sabiedrības daudzveidība un starpkultūru komunikācija profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem”, informējis ministrs. Tāpat viņš paudis, ka organizācijas “Gribu palīdzēt bēgļiem” viena no padomes loceklēm esot bijusi iesaistīta Baltkrievijas hibrīdkara aktivitātēs, atbalstot personas, kuras nelegāli šķērso valsts robežu.
Parlamentā nepārstāvētās partijas “Kustība “Par!”” pārstāvis, bijušais IeM parlamentārais sekretārs un Cēsu novada domes deputāts Mārtiņš Šteins uzskata, ka “IeM pēdējā laika rīcība un publiskā komunikācija attiecībā uz nevalstiskajām organizācijām (NVO) ir apkaunojoša, pazemojoša un demokrātiskā valstī nepieņemama”.
Šteins akcentē, ka IeM nav vieta, kur publiski pazemot nevalstiskās organizācijas vai izmantot valsts institūcijas politisku vēstījumu veidošanai. Politiskā spēka ieskatā Dombravas lēmums pārtraukt sadarbību ar šīm biedrībām ir slikts signāls visai pilsoniskajai sabiedrībai. “Demokrātiskā valstī nevalstiskās organizācijas nesoda par to, ka tās pauž savu viedokli,” pausts partijas paziņojumā medijiem.
Partijā akcentē, ka valsts sadarbojas ar NVO ekspertiem, uzklausa argumentus un kopīgi meklē labākos risinājumus. Poltiskā spēka ieskatā tieši nevalstiskajām organizācijām nereti ir vislielākā praktiskā pieredze, jo tās ik dienu strādā ar cilvēkiem, redz problēmas uz vietas un zina, kas darbojas un kas ne. “Ministri nevar būt eksperti visās jomās, tāpēc valstij ir vajadzīgi spēcīgi partneri, nevis paklausīgi līdzskrējēji,” pauž “”Kustība “Par!””.
“Nepiekrist ministra viedoklim nav pamats sadarbības pārtraukšanai – tas ir pamats diskusijai. Ja šodien sadarbību pārtrauc ar vienu vai divām organizācijām to pausto uzskatu dēļ, rīt to var izdarīt ar jebkuru citu,” pauž politiskais spēks, norādot, ka Latvijai ir vajadzīgi ministri, kuri stiprina uzticēšanos valsts pārvaldei, nevis to grauj.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, projekta “Sabiedrības daudzveidība un starpkultūru komunikācija profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem” partneri ir “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” un Latvijas Pašvaldību savienība (LPS). Projekta ieviešanas periods ir no 2024. gada 1. jūlija līdz 2027. gada 30. aprīlim.
Projektā plānots nodrošināt mācības 35 stundu apjomā 250 personām – sabiedriskā transporta termināļu un Valsts robežsardzes darbiniekiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, ārstniecības personām, izglītības darbiniekiem, kultūras darbiniekiem un jaunatnes lietu speciālistiem.
Projekts tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda mērķī “Likumīga migrācija un integrācija” aktivitātē “Starpkultūru komunikācijas mācības dažādu jomu profesionāļiem”. Projekts saņēma finansējumu atklāta konkursa rezultātā 246 755 eiro apmērā.
Savukārt projekts “Sabiedrības daudzveidība un starpkultūru komunikācija profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem” tiek īstenots no 2024. gada 1. jūlija līdz 2027. gada aprīļa beigām.
Projekta mērķis ir paaugstināt publiskā un privātā sektora dažādu jomu profesionāļu zināšanas par sabiedrības daudzveidību un starpkultūru komunikāciju, veicināt izpratni par trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā un sagatavot profesionāļus darbam ar viņiem. Projekta laikā paredzēts arī sekmēt trešo valstu pilsoņu pamattiesību ievērošanu un iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, uzlabot viņu piekļuvi pakalpojumiem un pakalpojumu atbilstību viņu vajadzībām, kā arī mazināt bailes un aizspriedumus.
Projekta laikā 35 stundu mācības paredzēts nodrošināt 250 publiskā un privātā sektora pārstāvjiem, tai skaitā Valsts robežsardzes un sabiedriskā transporta termināļu darbiniekiem, ārstniecības personām, izglītības un kultūras darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Projektu īsteno Sieviešu sadarbības tīkls sadarbībā ar LPS.