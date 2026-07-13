Foto: LETA

Pirmais pašvaldības atlaišanas referendums Latvijā? Jelgavas novadā sāk ceļu uz domes atlaišanu 0

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LETA
18:33, 13. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Politiskais aktīvists Raimonds Lejnieks-Puķe plāno vākt parakstus Jelgavas novada domes atlaišanas referenduma ierosināšanai, aģentūru LETA informēja pats iniciatīvas autors.

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Saskaņā ar Vietējo pašvaldību referendumu likumu, kas ir spēkā no 2024. gada septembra, pašvaldības referendumu par domes atlaišanu nevar ierosināt gadu pēc domes sanākšanas un gadu pirms domes pilnvaru beigām. Jaunā sasaukuma novada dome pēc 2025. gada vēlēšanām darbojas ilgāk par gadu.

Lejnieks-Puķe, kurš 2025. gada vēlēšanās vēlējās iekļūt novada domē no “Suverēnās varas” un “Apvienības jaunlatvieši” saraksta, bet šogad no “Saskaņas centra” saraksta startēs Saeimas vēlēšanās, ir vērsies pašvaldībā ar iesniegumu sākt parakstu vākšanu. Jelgavas novada pašvaldībā aģentūra LETA noskaidroja, ka, pamatojoties uz Vietējo pašvaldību referendumu likumu, jebkura persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, var veikt parakstu vākšanu pašvaldības referenduma ierosināšanai. Pašvaldība ir izskatījusi iesniegumu un atzinusi, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām par attiecīgo jautājumu var ierosināt pašvaldības referendumu.

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Pašvaldība attiecīgo lēmumu ir nosūtījusi arī Valsts digitālās attīstības aģentūrai ievietošanai parakstu vākšanas sistēmā.

Lēmumā noteikts, ka referenduma ierosināšanai nepieciešams savākt vismaz 7060 Jelgavas novada balsstiesīgo iedzīvotāju parakstus. Referendumā paredzētais jautājums formulēts šādi: “Vai jūs esat par Jelgavas novada domes atlaišanu?”

Lejnieks-Puķe vērtē, ka šis ir būtisks precedents Latvijas pašvaldību demokrātijā. “Šis nav tikai jautājums par vienu pašvaldību. Šis ir jautājums par to, vai iedzīvotājiem Latvijā ir reālas, nevis tikai uz papīra ierakstītas tiesības ietekmēt pašvaldības darbu arī starp vēlēšanām. Ja dome zaudē sabiedrības uzticību, iedzīvotājiem ir jābūt tiesībām rīkoties,” pauž politiskais aktīvists.

Vienlaikus viņš uzskata, ka spēkā esošais regulējums paredz ļoti augstu slieksni, jo domes atlaišanas referenduma ierosināšanai īsā laikā jāsavāc 30% no balsstiesīgo iedzīvotāju paraksti. Jelgavas novadā tie ir 7060 paraksti.

Parakstu vākšana referenduma ierosināšanai saskaņā ar likumu notiks 30 dienas.

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju šis ir pirmais gadījums, kad pēc Vietējo pašvaldību referendumu likuma stāšanās spēkā plānota parakstu vākšana referenduma ierosināšanai.

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