“Rīgā jāintegrējas uz latviskās, nevis krieviskās bāzes!” Ratnieks par krievu valodas afišām pie Čehova teātra 0
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) uzskata, ka jautājums par krievu valodas uzrakstiem un afišām Rīgas pilsētvidē nav priekšvēlēšanu tēma, bet gan jau ilgstoši neatrisināta problēma.
Viņš TV24 raidījumā “Ziņu top” norāda, ka par konkrēto situāciju pie Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra runājis jau aptuveni divus gadus. Ratnieka ieskatā tur joprojām redzami novecojuši plakāti un afišas, tostarp tādi, kas reklamē sen notikušas pirmizrādes. Viņaprāt, šie plakāti ir ne tikai morāli novecojuši, bet vietām jau arī fiziski nolietojušies.
Tomēr stāsts, pēc viņa teiktā, nav tikai par veciem reklāmas materiāliem. Ratnieks uzskata, ka jautājums ir principiāls – vai Rīgas pilsētvidē tiek pieļauti krieviski un citās valodās izvietoti uzraksti, un kā tiek ievērots valsts valodas princips.
Viņš uzsver, ka šajā gadījumā runa ir par Valsts valodas likuma ievērošanu un par to, kā latviešu valoda tiek nostiprināta publiskajā telpā. Ratnieka ieskatā, ja pastāv aizdomas par problēmām likuma ievērošanā, šādi uzraksti un novecojušās afišas ir jādemontē.
Rīgas vicemērs stāsta, ka, Naurim Puntulim atkārtoti stājoties kultūras ministra amatā, viņš izmantojis iespēju un nosūtījis oficiālu vēstuli. Ratnieks pauž pateicību ministram par to, ka šis jautājums ticis sadzirdēts.
Saskaņā ar viņa teikto, konkrētās afišas un uzraksti jādemontē līdz 31. jūlijam. Ratnieks uzskata, ka dots pietiekams laiks, lai to izdarītu.
Viņš arī norāda, ka tālākā rīcība būs Kultūras ministrijas ziņā, ja prasība netiks izpildīta un turpināsies nevēlēšanās saprast, ka integrācijai Latvijā jānotiek uz latviskās, nevis krieviskās bāzes.
Ratnieka ieskatā šī situācija nav tikai par vienu teātri vai vienu plakātu, bet par plašāku attieksmi pret valsts valodu Rīgas publiskajā telpā.