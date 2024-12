Džozefs Tegerdīns no Jūtas ASV jau 2019. gadā, kad viņam bija 13 gadu, sāka sūdzēties par sāpēm ceļgalā. Sajūta pārsvarā radās pēc futbola spēlēšanas, tā kā tas notika straujas augšanas laikā, viņa tēvs Džo padomāja, ka kaulu sāpes dēla dzīves posmā ir dabiskas, par šādu notikumu raksta tabloīds DailyMail.

Tomēr, kad sāpes gadiem nemazinājās, ģimene meklēja palīdzību vietējā slimnīcā, kur Džozefam tika veikta rentgena un magnētiskās rezonanses skenēšana. Rezultāti parādīja, ka viņam bija osteosarkoma – vēža veids, kas attīstās kaulos, skrimšļos, cīpslās, taukos un muskuļos, un viņam nekavējoties izrakstīja ķīmijterapiju.

Džozefam tika noteikts 70% izdzīvošanas rādītājs pēc tam, kad viņam tika veikta ceļgala operācija un ķīmijterapija. Nākamos divarpus gadus viņš turpināja dzīvot normālu dzīvi kā pusaudzis.

Taču 2022. gada janvārī ģimenei tika dots vēl viens postošs trieciens: Džozefam tika paziņots, ka vēzis ir izplatījies uz viņa gurnu un plaušām. Viņam tika veikts vēl viens ārstēšanas kurss. Tomēr pēc īsa stabilitātes perioda 2024. gadā vēzis viņa plaušās atkal tika atklāts, samazinot izdzīvošanas līmeni līdz 10%.

Mīlošā vēstījumā Tegerdīna kungs vietnē X rakstīja: “Pulksten 02:50 es pamodos no Džozefa seklās elpas, mēs to bijām gaidījuši vairākus mēnešus. Mēs sēdējām pie viņa gultas un mierinājām viņu līdz pēdējam elpas vilcienam pulksten 03:14. Vārdi nevar izteikt ne skumju dziļumu, ko viņš ir virzījies, ne milzīgo prieku, ka viņš vairs necieš.”

Tieši šīs traģiskās ziņas par Džozefa galīgo diagnozi pamudināja viņa tēvu 2020. gadā nopirkt Ford Mustange superauto. “Tiem, kas interesējas, kāpēc es savam 18 gadus vecajam dēlam pirktu 330 ZS Mustang, – viņam ir doti mēneši dzīvot, un viņš nevarēs nekad strādāt tik ilgi, lai pats tādu nopirktu sev,” sacīja tēvs.

Dēla komentārs ceļā uz mājām bija: “Tēt, es izspiedīšu dažus papildu dzīves mēnešus, lai varētu ar to braukt.”

Stāsts par Mustang kļuva plaši izplatīts — Tegerdīna tvīts saņēma vairāk nekā 13 miljonus skatījumu. Ford izpilddirektors Džims Fārlijs arī pamanīja šo tvītu un uzaicināja Džozefu un viņa tēvu izbaudīt pirkumu Šarlotes motošosejas trasē Ziemeļkarolīnā.

I awoke to Joseph’s shallow breathing at 02:50 this morning, it’s something we’ve been expecting for months. We sat at his bedside and comforted him until his last breath at 03:14. Words cannot express the depth of grief that he has moved on, nor the tremendous joy that he is no… pic.twitter.com/3YpG9ajkZc

I didn’t realize when I became a father that it had the potential of being the greatest source of joy and the greatest source of pain in my life.

Gratefully, the joy far outweighs the pain. Each one of my kids has enriched my life in so many ways. I’ve loved introducing them to… pic.twitter.com/jfQYxgGvKk

— Joe Tegerdine (@JoeTegerdine) November 23, 2024