Putinam 9. maija parādē pat viņa valdības locekļus klāt nelaiž – viņš stingri norobežots no sabiedrības 39
9.maijā Maskavā notikušajā parādē diktators Vladimirs Putins sev apkārt pulcēja tikai tuvāko loku, bet Krievijas valdības locekļus pie viņa nepielaida.
Parāde Maskavā sestdien, 9. maijā, noritēja ar bezprecedenta ierobežojumiem. Turklāt tie attiecās arī uz Krievijas politisko eliti, raksta Dialog.UA, atsaucoties uz avotiem Krievijā.
Piemēram, Krievijas valdības ministri un vicepremjeri pirmo reizi daudzu gadu laikā netika pielaisti tribīnēs Sarkanajā laukumā pie diktatora Putina. Iepriekš līdzīgs aizliegums skāra arī Valsts domes deputātus.
Pasākumā piedalījās tikai Krievijas Drošības padomes locekļi un Vladimira Putina tuvākie cilvēki. Šajā sarakstā bija Aizsardzības ministrijas, FDD, Iekšlietu ministrijas un Ārējās izlūkošanas dienesta vadība, kā arī abu parlamenta palātu spīkeri – Valentīna Matvijenko un Vjačeslavs Volodins.
Viena no šīs parādes atšķirīgajām iezīmēm bija arī tas, ka pa Sarkano laukumu atsevišķā kolonnā soļoja Ziemeļkorejas karavīri. Iepriekš Maskava oficiāli noliedza viņu dalību kaujas darbībās pret Ukrainu Kurskas apgabalā.
Savukārt pats Putins savā uzrunā no tribīnes atkal paziņoja par Krievijas konfrontāciju ar NATO un atkārtoja tēzi, ka uzvara būs Krievijai.
Iepriekš tika ziņots, ka Putins nekavējoties pārkāpis pamieru ar Ukrainu, veicot ballistisko triecienu. Pirms tam Kijiva Maskavai piedāvāja pamieru no 6. maija, taču saņēma atteikumu.