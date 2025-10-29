Putins pieņem valstī jaunu likumu: analītiķi brīdina, ko tas nozīmē patiesībā 0
28. oktobrī Krievijas valdība apstiprināja likumprojektu, kas ļauj mobilizēt rezervistus kritiski svarīgu objektu un infrastruktūras aizsardzībai. Militāro pētījumu institūta (ISW) analītiķi ziņojumā paskaidroja, ko nozīmē šis solis, raksta lrytas.lt.
ISW eksperti atgādina, ka Krievijas mobilizācijas rezerve ir paaugstinātas gatavības aktīvā rezerve, kurā ietilpst Krievijas pilsoņi, kuri “brīvprātīgi” paraksta līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju par dienestu rezervē, paliekot civiliedzīvotājiem, izņemot gadījumus, kad tiek izsludināts iesaukums militārajā dienestā.
Krievijas pieņemtajā likumprojektā teikts, ka rezervisti piedalīsies “īpašās sanāksmēs”, lai aizsargātu kritiski svarīgus objektus, šādu sanāksmju procedūra jāapstiprina Krievijas valdībai, un tās izsludina prezidents.
Krievijas Ģenerālštāba Galvenās organizatoriskās un mobilizācijas pārvaldes vadītāja vietnieks Vladimirs Kimlaņskis iepriekš skaidroja, ka rezervisti tiks nosūtīti, lai “aizsargātu svarīgos objektus: enerģētiku, transportu, naftas pārstrādes rūpnīcas un citu infrastruktūru” un, galvenais, lai apkarotu bezpilota lidaparātus.
Vienlaikus V. Kimļanskis precizēja, ka jaunais likums it kā neprasa rezervistiem piedalīties militārajās operācijās vai misijās ārpus Krievijas.