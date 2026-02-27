Arī pēc kara mūs gaida problēmas: Rajevskis vērš uzmanību uz ļoti būtisku lietu, kas var apdraudēt latviešu drošību – šeit nav runa par Putinu 0
Karš agrāk vai vēlāk beigsies, bet kas notiks ar karavīriem, kas ierakumos un frontē pavadījuši tik daudz laika? TV24 raidījumā “Preses klubs” runā politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs Filips Rajevskis.
Rajevskis vērš uzmanību uz to, kas notiks ar karavīriem, kad karš Ukrainā beigsies. Ir variants, ka viņi brauks uz Latviju pie savām no kara aizbēgušajām ģimenēm vai otrādi.
“Mums jāsaprot, ko mēs darīsim, jo tie būs ļoti nevienkārši cilvēki, kas izgājuši cauri karam. Par to mums būs ļoti nopietni jādomā, lai nekādā gadījumā nebūtu tādi faktori, kā bija pēc Afganistānas kara PSRS, kad radās bandas no karot spējīgiem cilvēkiem,” stāsta Rajevskis.
Viņš saka, ka mūsu noziedzības līmeni ar šiem cilvēkiem salīdzināt nevar.
Vairāk uzzini video!