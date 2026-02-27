Arī pēc kara mūs gaida problēmas: Rajevskis vērš uzmanību uz ļoti būtisku lietu, kas var apdraudēt latviešu drošību – šeit nav runa par Putinu 0

LA.LV
19:09, 27. februāris 2026
Viedokļi

Karš agrāk vai vēlāk beigsies, bet kas notiks ar karavīriem, kas ierakumos un frontē pavadījuši tik daudz laika? TV24 raidījumā “Preses klubs” runā politologs un sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs Filips Rajevskis.

Kokteilis
FOTO. Mākslīgais intelekts nosauc 10 pasaules pievilcīgākos vīriešus. Starp tiem – pretrunīgi vērtēts Latvijas politiķis
Nākamā nedēļa būs izšķiroša! Krievija plāno pārtraukt miera sarunas, ja Ukraina atteiksies piekrist vienai no tās prasībām
Daudzi pārmaksā par neko! Eksperts atbild, ar ko braukt ekonomiskāk – benzīnu, dīzeļdegvielu vai gāzi
Lasīt citas ziņas

Rajevskis vērš uzmanību uz to, kas notiks ar karavīriem, kad karš Ukrainā beigsies. Ir variants, ka viņi brauks uz Latviju pie savām no kara aizbēgušajām ģimenēm vai otrādi.

“Mums jāsaprot, ko mēs darīsim, jo tie būs ļoti nevienkārši cilvēki, kas izgājuši cauri karam. Par to mums būs ļoti nopietni jādomā, lai nekādā gadījumā nebūtu tādi faktori, kā bija pēc Afganistānas kara PSRS, kad radās bandas no karot spējīgiem cilvēkiem,” stāsta Rajevskis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Mediji: Izraēlas triecienos, iespējams, nogalināts Irānas augstākais līderis
Horoskopi 1. martam. Vislabākos rezultātus sniegs tās situācijas, kurām būsi savlaicīgi gatavojies
“Pāri lido militārās lidmašīnas. Krievu tūristi neapmierināti.” Gints Feders publicē video no Kataras, parādot, kas patiesībā notiek Tuvajos Austrumos

Viņš saka, ka mūsu noziedzības līmeni ar šiem cilvēkiem salīdzināt nevar.

Vairāk uzzini video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ar vienu nosacījumu: Zelenskis gatavs atbalstīt Trampa ideju izbeigt karu līdz konkrētam datumam
TV24
Par Ukrainas svarīgāko cilvēku slepkavību 100 000 ASV dolāru: krieviem vēl viena milzīga izgāšanās
TV24
Plašu ažiotāžu izraisījusi intervija ar Zalužniju: vai Zelenska pretinieks publiski mazgāja netīro veļu?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.