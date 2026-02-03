Rajevskis: Karš Ukrainā joprojām ir ļoti asiņains – nekas neliecina, ka miers pienāks drīz 0
Karam Ukrainā nav redzams beigu punkts – asiņaini uzbrukumi turpinās, un politologs Filips Rajevskis brīdina, ka miera izredzes tuvākajā laikā ir niecīgas.
Rajevskis TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē” pauž, ka karš Ukrainā ir ļoti asiņains, un nekas neliecina, ka tuvākajā laikā būs pamiers, kas šo asins izliešanu beigs. “Ukraiņi pietiekami veiksmīgi bumbo krievus, krievi slepkavo iedzīvotājus,” stāsta politologs. Viņaprāt, nekas neliecina, ka brīdis, kad iestāsies kādas miera garantijas, pienāks drīz.
