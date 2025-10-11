Ramona Petraviča: “Un ne jau tāpēc, ka konvencija to būtu ieviesusi vai iedevusi naudu” 0
Bijusī labklājības ministre (2019-2021), Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas un Eiropas lietu komisijas sekretāre Ramona Petraviča (LPV) TV24 raidījumā “Ziņu TOP” skaidroja savu nostāju par Stambulas konvenciju, uzsverot, ka Latvija jau faktiski izpilda tās noteikumus arī bez ratifikācijas.
Kā apgalvo Petraviča, laikā, kad viņa bija labklājības ministre, tika veikta analīze, izskatot visus konvencijas punktus. Toreiz secināts, ka gandrīz pie visiem punktiem varēja likt atzīmi – atbilst.
“Bija tikai divi punkti, kas tobrīd vēl nebija pilnībā izpildīti,” sacīja Petraviča.
Viens no tiem, kā skaidro politiķe, bija saistīts ar seksuālās vardarbības upuru tūlītēju tiesu medicīnisko ekspertīzi.
“Viss pārējais 2019.gadā jau bija. Un tas nav tikai Labklājības ministrijas jautājums, tas ir arī Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas. Un premjere pati bija labklājības ministre – viņa taču redzēja, vai kaut kas ir vai nav izdarīts.”
Turpinājumā viņa uzskaitīja, kas ir izdarīts: “Gan Krimināllikumā veikti grozījumi, gan sociālās rehabilitācijas ieviešana cietušajām personām, dažādi plāni izstrādāti vardarbības veicēju un cietušo personu identificēšanai. (..) Elektroniskās aproces pat ir ieviestas. Un ne jau tāpēc, ka konvencija to būtu ieviesusi vai iedevusi naudu.”
Politiķe norāda, ka jautājums par Stambulas konvenciju ir ideoloģisks.
“Tas ir ideoloģijas jautājums. Par to arī vēlētāji prasa ZZS atbildību. (..) Mēs nebalsojām par šo konvenciju jau tad, un savas domas neesam mainījuši,” sacīja Petraviča.
“Mēs esam pret svešas ideoloģijas ievazāšanu.”