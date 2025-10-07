Piecu dienu laikā savāc 10 000 parakstu Stambulas konvencijas atbalstam 0
Aptuveni piecu dienu laikā sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” ir savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par Latvijas neizstāšanos no Stambulas konvencijas.
Vismaz 10 000 parakstu savākšana ļauj iniciatīvu iesniegt izskatīšanai parlamentā.
Iniciatīvas autore ir Megija Jaunsleine, kura vēlas panākt, lai Latvija saglabātu dalību Stambulas konvencijā. “Aicinu Saeimu noraidīt jebkādus priekšlikumus par izstāšanos. Valdībai un parlamentam ir jānodrošina, ka Latvija turpina būt daļa no šīs starptautiskās vienošanās, kas palīdz novērst vardarbību un aizsargāt cietušos,” norāda Jaunsleine.
Viņa uzskata, ka Stambulas konvencijas saglabāšana stiprinātu Latvijas apņēmību aizsargāt sievietes, bērnus un citus cietušos, veicinātu sabiedrības drošību, taisnīgāku vidi visiem iedzīvotājiem, kā arī stiprinātu starptautisko uzticību Latvijai.
Turpretim izstāšanās no Stambulas konvencijas vājinātu Latvijas apņemšanos cīnīties pret vardarbību pret sievietēm un ģimenes locekļiem, kā arī mazinātu cietušo aizsardzību, uzskata Jaunsleine.
Kā vēstīts, jautājums par Stambulas konvenciju pēdējās nedēļās izraisīja krīzi valdošajā koalīcijā pēc tam, kad Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) pievienojās opozīcijai, lai sāktu Latvijas izstāšanās no Stambulas konvencijas procesu. Pievienošanās Stambulas konvencijai savulaik tika izvirzīts kā viens no priekšnosacījumiem Siliņas valdības izveidei, koalīcijā apvienojot “Jauno vienotību”, ZZS un “Progresīvos”.