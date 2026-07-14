“Raudāja un lūdza, lai beidzu elpot!” Vecāki dalās ar bērnu amizantākajām ikdienas drāmām 0
Bērni spēj pārsteigt ik dienu, un ikviens vecāks zina, ka dažkārt līdz asarām pietiek ar pavisam mazu sīkumu. Tieši par to izvērtusies kāda jautra diskusija sociālajā tīklā “Threads”, kur vecāki dalās ar visnegaidītākajiem un reizē smieklīgākajiem iemesliem, kāpēc viņu bērni pēkšņi sākuši raudāt vai apvainojušiem.
Komentāros netrūkst stāstu, kas liek gan sirsnīgi pasmieties, gan atgādina, ka bērnu loģika bieži vien darbojas pavisam citādi nekā pieaugušajiem.
Diskusiju aizsāka sabiedriska labdarības organizācija “Dr. Klauns”, uzdodot jautājumu: “Kāds ir dīvainākais iemesls, kāpēc bērns tavā klātbūtnē pēdējoreiz ir sācis raudāt vai apvainojies?” Kā piemēru minot nepareizi nomizotu banānu vai “neīstās” krāsas krekliņu.
Kāda mamma raksta, ka ģimene devusies svinēt māsas izlaidumu, taču mazais dēls pēkšņi izlēmis, ka vēlas braukt uz atrakciju istabu. Kad vecāki paskaidrojuši, ka tas nav iespējams, sekojusi pamatīga histērija. “Viņš taču ļoti grib, un, ja kaut ko ļoti grib, drīkst,” viņa ironiski piebilst.
Citai mammai pieticis vien ar to, ka bērns paprasījis biezpienu. Kad viņa to iedevusi, mazais sācis raudāt.
Vairāki vecāki atzina, ka lielākās drāmas bieži vien saistītas ar ēdienu. Kāda mamma raksta, ka bērns apvainojies, jo viņam iedotas divas konfektes, lai gan viņš gribējis tikai vienu. Citā ģimenē bērns negribējis tomātu, taču, tiklīdz mamma to apēdusi, sācis raudāt, jo izrādījies, ka tomēr gribējis. Vēl kāda mamma atceras, ka bērns dusmojies, jo brokastīs tika piedāvāta izvēle starp omleti un auzu putru.
Ne mazāk amizanti bijuši stāsti par pavisam ikdienišķām situācijām. Kāda divgadniece sarīkojusi pamatīgu drāmu, aplūkojot vecāku desmit gadus vecās kāzu fotogrāfijas, jo tajās viņa nebija piedalījusies. Citam bērnam asaras bira tāpēc, ka mamma paskatījusies pa logu uz nepareizo pusi.
Daudzi komentētāji atzina, ka bērni bieži apvainojas arī tad, kad vecāki cenšas viņus pasargāt. Viena mamma stāsta, ka vienas stundas laikā izraisījusi vairākas drāmas – nav ļāvusi ņemt nazi no galda, kāpt uz kumodes un lietus laikā doties uz slidena balkona.
Komentāros netrūka arī stāstu par brāļu un māsu attiecībām. Kāda mamma raksta, ka dēls spēlējis uz iedomu ģitāras, taču mazā māsa sākusi raudāt, jo brālis neļāva arī viņai spēlēt ar šo neredzamo instrumentu.
Viens no populārākajiem komentāriem bija kādas mammas stāsts: “Traucēja, ka es naktī elpoju. Raudāja un lūdza, lai beidzu elpot.”
Savukārt cita mamma atceras, ka gandrīz trīsgadīgā meita pārdzīvojusi, jo viņai uz galvas uzpūtis vējš. Piecgadīgais brālis savukārt raudājis, jo mamma nav palīdzējusi piesprādzēties, lai gan pats iepriekš uzstājis, ka visu izdarīs saviem spēkiem.
Arī sadzīves sīkumi bērniem izrādās ļoti nozīmīgi. Kāds bērns apvainojies, jo mamma apsēdusies, lai gan viņa tajā brīdī, bērna ieskatā, vispār nedrīkstēja sēdēt. Cits sācis raudāt, jo viņam neļāva braukt automašīnas bagāžniekā, bet vēl kāds – tāpēc, ka mamma pati izkrāva produktus no mašīnas, lai gan sākumā viņš bija atteicies palīdzēt.
Lūk, kādi vēl bijuši amizantākie brīži: