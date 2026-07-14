“Ir īstais brīdis!” Bijušais Putina runu rakstītājs nosauc cilvēku, kuram jāuzrunā krievi – viņa vārdu zina visi 0
Kamēr Krievijas oficiālie kanāli un tās vadonis Vladimirs Putins izšķirošos brīžos mēdz ieturēt mīklainu klusumu, satraukums iedzīvotāju vidū tikai aug. Politologs Abass Gaļamovs uzskata, ka ir kāds, kas varētu aizpildīt milzīgo vakuumu, kas izveidojies informatīvajā telpā.
Kā vēsta Dialog.ua, Abass Gaļamovs uzskata, ka šis ir īstais brīdis Zelenskim vērsties pie Krievijas iedzīvotājiem un paskaidrot, kas patiesībā notiek.
Ja Ukrainas prezidents vērsīsies pie krieviem un pastāstīs viņiem visu patiesību par notiekošo, viņi ieklausīsies, jo šobrīd viņu labklājība lielā mērā ir atkarīga tieši no viņa, Gaļamovs skaidroja intervijā Vasilijam Golovanovam platformā “YouTube”.
“Putina vēstījuma krieviem nav, un Zelenskis teorētiski varētu šo vakuumu aizpildīt. Es domāju, ka viņš šobrīd varētu iznākt un paskaidrot, kāpēc tas notiek. Tagad cilvēki viņu sadzirdēs. Agrāk viņi īsti negribēja viņu klausīties – viņš taču ir ienaidnieks, kāpēc mums viņu klausīties? Pašreizējā situācijā, kad no šī ienaidnieka ir atkarīga tava labklājība, turklāt visi jau saprot, ka tā ir atkarīga nevis no Putina, bet gan no Zelenska, viņu klausīsies,” savu priekšlikumu izteica bijušais Putina runu rakstītājs.
Pēc tam Gaļamovs piebilda: “Paradoksāli, bet no Putina šobrīd krievu dzīvība ir atkarīga mazāk nekā no Zelenska. Saprotiet, kāda unikāla situācija ir izveidojusies, turklāt Putins to radīja pats. Cilvēku, kuru viņš dzīvē visvairāk ienīst, viņš burtiski uzaicināja Krievijas politikā, padarīja viņu par Krievijas politikas galveno faktoru. Tas ir pilnīgs neprāts.”