Nepilngadīga meitene naktī kopā ar tikko iepazītu vīrieti no Rīgas aizlido uz Portugāli – vecāki nesaprot, kā tas iespējams 0
TV3 raidījumā “Bez Tabu” vēstīts par satraucošu gadījumu, kad kāda 16 gadus veca meitene no Zemgales novada devusies uz Rīgu izklaidēties, taču jau pēc dažām stundām kopā ar svešu vīrieti un savu 17 gadus veco draudzeni pametusi valsti, lai lidotu uz Portugāli.
Meitene bija ieradusies galvaspilsētā, lai pavadītu laiku ar draudzeni, taču naktī abas jaunietes iepazinušās ar kādu vīrieti – “TikTok” satura veidotāju. Jau pēc neilga brīža trijotne devusies uz lidostu “Rīga”.
Jauniete sociālajos tīklos publicējusi video, kuros fonā redzami vēl slēgti veikali, tādējādi noprotams, ka viņa tur ieradusies agri no rīta. Pirmā pieturvieta šajā negaidītajā ceļojumā bija Frankfurte, no kuras meitene sazinājās ar radiniekiem.
Meitenes tētis Andris raidījumam “Bez Tabu” situāciju komentēja šādi: “Saņēmu zvanu no meitas pusmāsas, kura izstāstīja, ka Lauma ir Frankfurtē ar kādu svešinieku. Sazinājos ar meitu, viņa lūdza, lai par notiekošo nevienam nestāstu, ka viss būs kārtībā. Varēšot paceļot nedēļu vai divas, pavadīt laiku kopā ar slavenībām. Ar to vīrieti esot iepazinusies naktī, viņš stāstījis, ka varēs filmēt dažādus video ar slavenībām.”
Tā kā neviens no vecākiem nebija devis rakstisku piekrišanu nepilngadīgās meitas ceļošanai ārpus valsts, tēvam radās pamatotas bažas par likumību un drošību, tāpēc vecāki vērsās policijā. Tikmēr jaunietes kopā ar svešinieku no Frankfurtes jau bija ceļā uz Faru, pilsētu Portugāles dienvidos.
Pateicoties tam, ka radinieki operatīvi sazinājās ar Latvijas goda konsulu Portugālē, galamērķī lidmašīnu jau gaidīja vietējā policija.
Vīrietis, savukārt, lidostā tika īslaicīgi aizturēts, taču vēlāk palaists brīvībā.
Biedrības “Patvērums Drošā māja” pārstāve Gita Miruškina uzsver, cik nopietnām briesmām jaunietes sevi pakļāva: “Ļoti viegli piespiest nodarboties ar prostitūciju, iesaistīt pornogrāfisku materiālu izgatavošanā. Ja fiziski netiek nodarīts pāri, tad var kļūt par narko mūli. Meitenei var pateikt, ka būs jāsniedz seksuāli pakalpojumi vīriešiem. Ja nepiekrīt, tad vienkāršākais veids, kā salauzt pretestību, ir pazemojot. Izvarojot, spējas pretoties tiek salauztas. Telpā var būt atvērtas durvis, logi, taču meitenei nebūs iespējas piespiest sevi bēgt.”
Zvērināts advokāts Arturs Vaišļa aicina līdzīgos gadījumos nekavējoties zvanīt tiesībsargiem un atgādina par globālajiem apdraudējumiem: “Pasaulē ļoti daudz cilvēku pazūd. 70% atrodas pirmajā gadā, pārējie 30% kā kurš.
It kā ar draugiem var braukt atpūsties uz Turciju, taču galarezultātā nelegālā veidā var palikt bez atsevišķiem iekšējiem orgāniem.”
Lidostas “Rīga” pārstāvji skaidro, ka lidostas drošības dienesta uzdevums nav pārbaudīt pasažieru identitāti vai ceļošanas atļaujas – viņi tikai kontrolē iekāpšanas karšu derīgumu. Atbildība par dokumentu pārbaudi gulstas uz pārvadātājiem. Aviokompāniju noteikumi par to, no kāda vecuma pasažieri var ceļot vieni, atšķiras.