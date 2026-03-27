Rēzeknes dome tomēr paliek bez jauna mēra 0

9:25, 27. marts 2026
Rēzeknes dome piektdien tomēr izvēlējās nevēlēt jaunu mēru, lai arī šāds darba kārtības punkts sēdē sākotnēji iekļauts.

Sēdes sākumā domes priekšsēdētāja vietnieks, priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Jānis Tutins (“Kopā Latvijai”/LPV) aicināja šo jautājumu izņemt no darba kārtības, lai nerastos “juridiski kāzusi”.

Pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja Margarita Voiciša skaidroja, ka vietvara ir konsultējusies ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), kura esot norādījusi, ka jauna mēra ievelēšana nav nepieciešama, jo līdzšinējais pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs (“Kopā Latvijai”/LPV) ir atstādināts, bet ne atlaists, kā arī viņš ir pārsūdzējis savu atstādināšanu tiesā. Tāpat tas neesot nepieciešams, jo mēra pienākumus izpilde nodota Tutinam.

Voiciša un Tutins sēdē pauda, ka jauna mēra ievēlēšana nozīmētu, ka domei ir divi priekšsēdētāji.

Pašvaldība gan vēl gaida oficiālu VARAM skaidrojumu.

Jautājums par jauna mēra ievēlēšanu no darba kārtības izņemts ar astoņu deputātu balsīm “par”, pieci domnieki bija pret. Tutins sacīja, ka saskaņā ar likumu jautājumu no sēdes darba kārtības var izņemt, ja par to nobalso divas trešdaļas no klātesošiem deputātiem. VARAM pašvaldībai esot apliecinājusi, ka ar astoņām balsīm pietiek, lai šo jautājumu neskatītu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks sēdē informēja, ka Bartaševičs ir pārsūdzējis arī Valsts drošības dienesta (VDD) lēmumu par pielaides nepiešķiršanu. “Pārsūdzība jau iesniegta otrajā instancē ģenerālprokuratūrā, un gala lēmumu pieņem tiesa,” pauda Tutins.

Jau ziņots, ka viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) atstādināja no amata līdzšinējo pilsētas mēru Bartaševiču, jo viņam nav izsniegta speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.

Ministrs rīkojumā paskaidrojis, ka atstādināšana nav uzskatāma par sodu vai galīgu lēmumu par amata zaudēšanu. Gadījumā, ja lēmums par pielaides atteikumu tā pārsūdzēšanas rezultātā tiks atzīts par neatbilstošu, Bartaševičs, to saņemot, varēs atsākt amata pienākumu pildīšanu. Savukārt, ja speciālā atļauja netiks piešķirta, viņam būs pienākums atstāt amatu, jo viņš vairs neatbildīs likumā noteiktajām prasībām amata pienākumu turpmākai pildīšanai.

Ministra rīkojumā iekļauts arī Rēzeknes mēra paskaidrojums. Tajā Bartaševičs pauž viedokli, ka viņš kā domes priekšsēdētājs nav pārkāpis ārējos normatīvos aktus. Tāpat Bartaševičs apliecinājis, ka VDD lēmumu atteikt pielaidi apstrīdēs ģenerālprokuroram, kā arī nepieciešamības gadījumā ģenerālprokurora lēmumu pārsūdzēs Administratīvajā apgabaltiesā.

Bartaševičs savā paskaidrojumā norāda, ka, pieņemot lēmumu par atstādināšanu, ministram ir jāpierāda domes priekšsēdētāja atstādināšanas samērīgums.

Politiķis apgalvo, ka ne “Pašvaldību likuma”, ne arī citu likumu normas neparedzot, ka domes priekšsēdētājs nevarētu pildīt amata pienākumus gadījumā, ja viņš nav saņēmis speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpumu.

