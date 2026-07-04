Nepatīkams pārsteigums Nakts tirgū: Pārdevējas taču ne tikai nerunā latviski, bet pat nesaprot, ko viņām jautā! 71
Lai gan latviešu valoda Latvijā ir vienīgā valsts valoda, ikdienas situācijas nereti rāda pavisam citu ainu. Valodas lietojums sabiedriskajā telpā joprojām ir, maigi sakot, nevienmērīgs – īpaši tirgos, pakalpojumu sfērā un neformālās situācijās, kur saziņa bieži notiek krievu valodā.
Sociālajos tīklos šī tēma uzliesmo regulāri, atklājot arī pašas sabiedrības attieksmi. Par piedzīvoto Nakts tirgu Rīgā kāda apmeklētāja dalās ar savu pieredzi: “Citi jautāja krieviski, atbildēja krieviski. Kāds latvietis pārgāja uz krievu valodu… Neausos taču no rindas gala, kas rindas sākumā notiek. Kad pietuvojos, tad jau sapratu un izstājos no rindas.”
Tās, kas stāv tuvāk trambulim kopā ar arbūziem, ir tās pašas firmas kartelī, kam piekrīt "Gardas odziņas" veikali. Vajag ņemt tuvāk stacijas pusei un paskatīties uz tirgotāju, pirms sāk stāvēt rindā! 😉
— Edis (@edis1250) July 3, 2026
Šis piemērs izgaismo situāciju, kur valodas izvēle nereti nav principiāls jautājums, bet praktisks ieradums – cilvēki pielāgojas tam, kā notiek komunikācija konkrētajā vietā.
Tikmēr citi norāda uz valodas sajaukšanos un pat krievu valodas dominanci atsevišķos tirdzniecības punktos. Kāds komentētājs raksta, ka pat cenu zīmes medum bijušas kirilicā: “Tādu divvalodību vairs reti kur gadās redzēt.”
Citi savukārt norāda uz ieradumu spēku un vēsturisko daudzvalodību, kur krievu valoda daudzviet kļuvusi par “otro automātisko izvēli”. No malas skatoties, rodas pretrunīga aina – valsts valoda ir skaidri noteikta, bet ikdienas komunikācijā bieži uzvar ērtums, ieradums vai tirgus realitāte.
Lūk, ieskats komentāru izlasē!
Diezgan maz bija zemeņu pārdevēju. Un vienīgais, kurš izskatījās, ka tirgo savas zemenes, bija puisis, kurš kūpināja vistas un kuram tā starp citu blakus bija pieliktas arī divas kastes zemeņu.
— Evita (@Evita_ELei) July 4, 2026
Citi jautāja krieviski, atbildēja krieviski. Kāds latvietis pārgāja uz krievu valodu… Neausos taču no rindas gala, kas rindas sākumā notiek. Kad pietuvojos, tad jau sapratu un izstājos no rindas.
— Evita (@Evita_ELei) July 4, 2026
Jā, man arī bija līdzīgi novērojumi, bet nekāda zemeņu izvēle vairs nebija atlikusi, nopirku 1kg. Vēl pātsteidza medus tirgotājs, kas visu medu nosaukumus bija centīgo sadrukājis arī kiriļicā 🤦♂️. Tādu divvalodību vairs reti kur gadās redzēt.
— 𝓖𝓖𝓖 (@girtsgg) July 4, 2026
Jā, vienbrīd "Latvijas zemnieku nakts tirgus" pārvērtās par kaut ko šādu.
— Ieva (@IevaSt) July 3, 2026
Tie būs bijuši ārzemju zemnieki😉
— Māra Manson (@Madarmara) July 3, 2026