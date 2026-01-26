“Iekšā nelaiž, ja neesi nospiedis netīro pogu” – rīdzinieks kritizē sabiedriskā transporta izskatu ziemā 0
Katram ir savs mīļākais gadalaiks. Daļa cilvēku ir radīti siltiem laikapstākļiem, taču daļai labāk patīk būt aukstumā – ziemā. Ziema ir skaists laiks – viss ir balts kā pasakā. Tomēr ne pārāk skaista aina redzama uz ceļiem.
Lai transportlīdzekļu satiksme būtu netraucēta, ir svarīgi atbrīvot ceļus no sniega un apledojuma. Tam tiek izmantots gan sāls, gan arī smiltis. Visu šo apvienojot, ceļi no ziemas paradīzes kļūst par pelēkbrūnu “pļuru”.
Šis pelēkbrūnais savienojums kopā ar sāli tiek arī uz transportlīdzekļiem, padarot tos ļoti netīrus. Kāds sociālo mediju lietotājs novērojis, ka arī “Rīgas satiksmes” autobusi krituši par upuri šo laikapstākļu sekām.
“Vairāk patīkamu braucienu. Nevar teikt, ka autobuss nebija mazgāts nekad, tomēr augša ir saglabājusies nedaudz tīra. Taču kopējais sabiedriskā transporta sastāva izskats dažreiz liek aizdomāties, vai kādam interesē, lai tas ir pievilcīgs rīdziniekiem?” vietnē “X” raksta profila “Neglīta Rīga” pārstāvis.
Arī komentētājiem ir, ko teikt!
“Nodomāju to pašu – nez, cik bieži tiek mazgāti? Pie esošajiem ziemas apstākļiem, acīmredzot, nepietiekami.”
“Bet, ja šādā salā visus busus mazgās, tad no rīta puse nevarēs laikā izbraukt no parka, jo durvis būs iesalušas.”
“Labāk, lai ir šāds no ārpuses nekā no iekšpuses un smirdīgs.”
“Es savu mašīnu arī nemazgāju -padsmit grādos.”
“Un “Rīgas satiksme” nelaiž iekšā transportā, ja neesi nospiedis netīro pogu.”
“Vairāk jādomā par to, lai dubļi nenokļūtu uz ielām: zālāju uzturēšana, sodīšana par parkošanos “zālienos”, riteņu mazgāšana pie būvlaukumiem, augstāku apmaļu plānošana vai ceļu virs zāliena līmeņa veidošana. Civilizācija – vienā vārdā.”
“Kaut mazliet loģiski domājošs cilvēks, nemaz nerunājot par tiem, kuriem pašiem ir auto, saprot, ka šādos laikapstākļos, kad tiek kaisītas ielas, auto vari mazgāt ik pēc piecām minūtēm! Ja to autobusu sāks mazgāt katrā galapunktā, tad tu atkal bļausi, ka biļetēm cena pieaugs!”
