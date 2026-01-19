VIDEO. Mežacūku “reids” pilsētā uz laiku aptur sabiedrisko transportu 23

Neparasta situācija piedzīvota Polijas pilsētā Oļštinā, kur vakarā tramvaju satiksmi pilnībā apturējis mežacūku bars.

Kā vēsta “Gazeta Olsztyńska”, uz sliedēm iznākuši vairāki desmiti savvaļas dzīvnieku, kas nobloķējuši tramvaju kustību.

Vadītāji bijuši spiesti apstādināt tramvajus un gaidīt, līdz dzīvnieki paši pametīs sliedes. Taču mežacūkas nelikās traucētas un uz sliedēm pavadīja aptuveni 30 minūtes.

Pēc tam, kad dzīvnieki devās prom, tramvaju satiksme tika atjaunota bez sarežģījumiem. Notikušais vēlreiz aktualizē savvaļas dzīvnieku klātbūtni pilsētvidē un ar to saistītos drošības izaicinājumus.

