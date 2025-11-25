Foto: SHUTTERSTOCK

Nu tik būs, nu tik putinās – laika vērotājs sola daļai valsts īstus ziemas priekus. Kad tas sāksies un beigsies? 1

21:37, 25. novembris 2025
“Rīt pēcpusdienā no Polijas un Lietuvas puses Latvijai pietuvosies dienvidu ciklons ar plašu, mazkustīgu nokrišņu zonu, kura joslā no Polijas vidienes caur Lietuvu līdz Latvijas centrālajiem un austrumu rajoniem atnesīs ilgstošu snigšanu, kas Latvijā mitēsies vien ceturtdien pēcpusdienā. Līdz tam Latvijas centrālajos un austrumu rajonos sniega segas biezums palielināsies par aptuveni 5–10 cm, bet Lietuvā un Polijā par 15–30 cm,” tā savā laika prognožu kontā brīdina laika vērotājs Martins Bergšteins.

Auns – melns, Lauva – balts: neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei
Šajos 4 datumos piedzimst cilvēki ar augstu IQ: kuri numerologu vērtējumā ir tie gudrākie?
Atklātas šokējošas detaļas par to, kas, visticamāk, maksāja trīs cilvēku dzīvības traģiskajā avārijā pie Saldus
