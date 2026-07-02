“Izskatās pēc miniatūru oliņu čaumalām” – melleņu lasītāja Latvijas mežā atradusi pavisam dīvainas ogas 0
“Facebook” grupā “Latvijas daba” uzmanību piesaistījis Gunitas Dzelmes publicēts ieraksts par neparastu atradumu mežā. Viņa raksta, ka meža mellenes lasa un tirgo jau 11 gadus, taču šādu “brīnumu” uz ogas sastapusi pirmo reizi.
“Sākumā domāju, ka tas kāds ķērpītis, sūna, bet tad pacēlu un aplūkoju tuvāk. Izskatās pēc mazām miniatūru oliņu čaumaliņām, kas jau izšķīlušās. Varbūt kāds zina, kas tas īsti ir?” vaicā ieraksta autore.
Komentāros ātri vien parādījās vairāki minējumi, un galvenais variants, pie kura nonāk daudzi, ir — tās varētu būt blakšu, visdrīzāk vairogblakšu, oliņu čaumaliņas. Uz to norāda vairāki zinātāji, taču piebilst arī, ka prevcīzu vairogblakšu dzimtu vai sugu vien pēc fotogrāfijām noteikt esot grūti.
Evita komentāros dalās arī ar mākslīgā intelekta rīka sniegtu versiju, kurā minēts, ka veidojums atgādina blakšu-šķitņiku oliņu kopu — mazas mucveida “kanniņas” ar vāciņiem, no kuriem daļa jau varētu būt atvērušies pēc nimfu izšķilšanās.
Daži komentētāji pēc šī atraduma atgādina arī par piesardzību. Baiba raksta, ka meža ogas rūpīgi jāmazgā, vienlaikus piebilstot — ja tās ir vairogblaktis, cilvēkam tās neesot bīstamas. Velta savukārt atgādina, ka meža ogas pirms ēšanas tomēr vajadzētu apstrādāt vai vismaz kārtīgi nomazgāt.
Taču, kā jau sociālajos tīklos ierasts, pie nopietnām versijām ātri pievienojās arī joki. Didzis min, ka tie varētu būt “mini tiranozauri rex”, Līga raksta — “mazi putniņi”, bet Arturs piedāvā versiju: “Kovids.”
Citi komentētāji ļāvās vēl lielākai fantāzijai. Dabas Tekas īsi ierakstīja: “Svešie”, bet Iwo jau iztēlojās veselu zinātniskās fantastikas scenāriju par radībām, kas šķiļas ārā un “apķeras ap kaklu”. Zane pajokoja par “čūskulēnu oliņām”, Modris piesauca “himtreilus”, bet kāds cits komentētājs nosauca atradumu par “Indijas kailgliemežu sēklu”.
Netika taupīta arī politiskā ironija — Igors rakstīja, ka tie esot “nākamie parazīti — deputāti, drīz vēlēšanas”. Savukārt Mārtiņš lakoniski ieteica: “Pagaršot vajadzēja.”
Lai arī precīzu atbildi visdrošāk varētu sniegt kukaiņu speciālists, komentāru kopējais virziens ir diezgan skaidrs — noslēpumainais veidojums uz mellenes, visticamāk, nav ne sūna, ne ķērpis, bet gan kukaiņu, iespējams, vairogblakšu, izšķīlušos oliņu paliekas.