Rosļikovs un Brēmanis… Rīdzinieki ir sašutuši, kādi “amati” Rīgas domes mājas lapā norādīti šiem kungiem 52
Soctīklotāji pamanījuši, ka divi kungi – Aleksejs Rosļikovs un Rūdolfs Brēmanis – ieņem visai “interesantus amatus” Rīgas domē.
Rūdolfs Brēmanis ir latviešu politiķis, bijušais diplomāts un partijas “Apvienība Jaunlatvieši” līderis, kurš iepriekš strādājis Latvijas vēstniecībā Apvienotajos Arābu Emirātos. Viņš ieguvis augstāko izglītību starptautiskajās attiecībās un politikā, taču sabiedrībā kļuvis pazīstams arī ar apsūdzībām par vairāk nekā 100 tūkstošu eiro izkrāpšanu no valsts līdzekļiem, kā arī ar skaļiem un bieži pretrunīgi vērtētiem publiskiem izteikumiem par Latvijas politiku un vēlēšanu sistēmu.
Savukārt Aleksejs Rosļikovs ir Latvijas uzņēmējs un politiķis, kurš darbojies kā policijas inspektors, dibinājis vairākas privātā sektora uzņēmējdarbības struktūras, un 2021. gadā kopā ar Partija Stabilitātei! (“Stabilitātei!”) līdzīgründētājs; viņš tika ievēlēts 14. Saeimā un ir saskāries ar kriminālprocesuālu izmeklēšanu par aizdomām par palīdzību ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā un nacionālā naida izraisīšanu.
Šobrīd viņi abi ir Rīgas domes Deputātu Ētikas komisijas locekļi, ko apliecina ieraksts domes mājas lapā (skaidrības labad jāpiebilst, ka komentāros daži cilvēki norāda, ka šī informācija ir novecojusi, tomēr Rīgas domes mājas lapa ir oficiāls informācijas avots…). Tiesa gan, bez viņiem abiem šajā komisijā darbojas arī Agnese Logina, Liāna Langa, Lauma Paegļkalna, Mārtiņš Šics un Ringolds Balodis.
Soctīklotājus samulsinājis, ka šādi kungi kā Rosļikovs un Brēmanis, kuru personības tiek vērtētas visai pretrunīgi, var ieņemt krēslus šādā komisijā.
Ieraksta autore Sanita soctīklā “Threads” norāda: “Rīgas domes deputātu ētikas komisijas dalībnieki. Ētikai jābūt ētiskai.”
Arī komentētāji pievienojas ar saviem viedokļiem!
“Kāpēc viņš vispār vēl drīkst kaut kur strādāt? Var uz*irst valstij, par to palikt nesodīts un saņemt algu? Fantastiski!”
“Rīgas Domē vispār ir tāds Long Island sajaukums ar personāžiem un interesēm, ka grūti saprast, kā viņi tur ikdienā kaut ko izdara. Un kāpēc Rīdzinieki šiem lohiem turpina maksāt.”
“Smaida kā siltā s*dā iekāpuši. Viņus varētu likt kā piemēru tam, kas nav ētika.”
“Kas tas par sviestu? Nu KĀ????!?!”
“Brēmanis un ētika? Osļikovs un ētika? Čto?”
“Kāda vaina viņiem ? Viņi vismaz cīnas par tiem, kuri viņus ievēlēja. Bet koalicija tikai zog un shēmo.”
“Man laikam pirmo reizi ir sveškauns.”
“Smieklīgi, ja nebūtu traģiski.”
Ieskatoties plašākā informācijā gan izskatās, ka Rīgas domes mājas lapā tiešām ir kļūda, jo 15.oktobrī ziņu aģentūra LETA vēstīja ko citu. Tas nozīmē, ka, visticamāk, abi minētie kungi pavisam nesen savus “amatus” tomēr ir zaudējuši.
Pēc ilgām diskusijām ar opozīciju Rīgas dome izveidoja deputātu Ētikas komisiju. Sākotnēji deputāti strīdējās par komisijas izveides procedūru, vai tā ir pietiekami skaidra, un kurā brīdī jāizvirza savi pārstāvji.
Vēlāk, diskusijām iekarstot, deputāti apsprieda iespēju izmērīt ētiku un aizrunājās līdz ētikas teorijas pamatlicējam, vācu filozofam Imanuelam Kantam.
No opozīcijas frakcijām vienīgā savu kandidātu Jakovu Plineru Ētikas komisijai izvirzīja frakcija “Stabilitāte”. Taču pēc tam, kad pārējās opozīcijas frakcijas “Latvija pirmajā vietā” un “Suverēnā vara” un apvienība “Jaunlatvieši” paziņoja, ka šajā procesā nepiedalīsies, Pliners atsauca savu kandidatūru.
Opozīcijas deputāti uzsvēra, ka nepiedalīsies Ētikas komisijas izveides procesā, jo viņiem esot skaidrs, ka tā būs tikai “koalīcijas Ētikas komisija”, kas vērtēs un “tiesās” tikai opozīcijas deputātu rīcību, nevis savējo.
Tāpat opozīcija solīja izveidot savu ētikas komisiju, kas vērtēs visu deputātu rīcības ētiskumu.
Rīgas domes Ētikas komisijā tika ievēlēti Agnese Logina (“Progresīve”), Mārtiņš Šics (“Apvienotais saraksts”), Kaspars Spunde (Nacionālā apvienība) un Lauma Paegļkalna (“Jaunā Vienotība”).
