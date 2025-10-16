“Tā ir diezgan interesanta vieta….” Slaidiņš skaidro, vai “zaļie cilvēciņi” pie Igaunijas robežas bija provokācija 0
Pie Igaunijas–Krievijas robežas pagājušās nedēļas nogalē fiksēta satraucoša aktivitāte, kas lika Igaunijas varasiestādēm uz laiku slēgt satiksmi caur tā saukto Sātses “zābaku”. Uzreiz izskanēja jautājumi – vai tā ir Krievijas provokācija, signāls NATO vai vienkārša spēka demonstrācija? Par notikušo TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Situācija saistīta ar Igaunija Policijas un robežsardzes dienesta (PPA) publicēto video, kur pie pašas robežas Krievijas pusē tika pamanīta bruņotu vīriešu grupa.
Igaunijas robežsargi jau no piektdienas rīta pamanīja neparasti lielu grupu kustību pie robežas Sātses “zābaka” apkaimē. “Piektdien mūsu patrulējošie darbinieki visas dienas garumā novēroja, ka Sātses zābaka apkārtnē Krievijas pusē aktivitāte ir ievērojami lielāka nekā parasti. Mēs redzējām dažādu bruņotu grupu kustības pie robežas un tās tuvumā. Pēc formas tas noteikti nebija robežsardzes personāls,” sacīja Dienvidu prefektūras operāciju vadītāja Kinters Pedoskis.
TV24 raidījuma laikā kāds skatītājs vaicāja, vai šī bruņoto vīru parādīšanās pie Igaunijas robežas ir provokācija, brīdinājums vai NATO testēšana. Uz to Slaidiņš atbildēja īsi un kodolīgi: “Tā ir tāda vieta, diezgan interesanta uz Krievijas-Igaunijas robežas. Tas, ka tur parādījās šie zaļie cilvēciņi, tas ir tā, lai vienkārši parādītu, nekas vairāk.”
Sātses zābaks ir Krievijas teritorija 115 hektāru platībā, kas iestiepjas Igaunijas teritorijā pie Veru apriņķa Setomā pagasta. Apgabala forma kartē atgādina zābaku, no kurienes ir cēlies nosaukums.
Lai šķērsotu Sātses zābaka teritoriju, ar automašīnu jāveic 900 m garš ceļš, to nedrīkst šķērsot kājām vai apstāties. Ja mašīna apstājas vai cilvēki cenšas šķērsot to kājām, tie var tikt arestēti un pēc nopratināšanas un soda samaksāšanas atlaisti brīvībā.
Raidījuma laikā arī tika pieminēts kāds cits aktuāls notikums, proti, Rīgas domes deputāta Alekseja Rosļikova aizturēšana uz Igaunijas robežas. Par šo gadījumu Slaidiņš izteicās visai ironiski, smejoties sakot: “Var aizsūtīt tālāk…”
Jau iepriekš vēstījām, ka Igaunijas policija aizturējusi Rīgas domes deputātu Alekseju Rosļikovu (“Stabilitātei”) un nosūtījusi viņu atpakaļ uz Latviju, vēsta laikraksts “Postimees”.
Pagājušajā nedēļā tika paziņots, ka Tallinas pašvaldības vēlēšanās no parlamenta opozīcijā esošās Centra partijas kandidējošā Olga Ivanova organizē visu trīs Baltijas valstu pārstāvju tikšanos, lai runātu par krievu situāciju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Viens no uzaicinātajiem bija arī Rosļikovs. Ivanova iepriekš stāstīja, ka tikšanās ideja radusies sarunā ar Rosļikovu. No Lietuvas uz tikšanos tika uzaicināts vairākkārt notiesātais Antans Kandrots.
Pirmdienas pēcpusdienā Rosļikovs sociālajā medijā “Facebook” paziņoja, ka bija ceļā uz tikšanos ar kolēģiem, bet viņu apturēja Igaunijas policija, kur likumsargi viņu informēja, ka viņam ir aizliegts ieceļot valstī. “Šobrīd mēs braucam uz policijas iecirkni, mēs šo lietu izskatīsim,” viņš teica videoierakstā.
Saskaņā ar Igaunijas Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju Rosļikovam ir noteikts ieceļošanas aizliegums līdz 20. oktobrim. Policijas un robežsardzes departamentā apstiprināja, ka tās darbinieki ir aizturējuši Rosļikovu un pārbaudījuši viņa dokumentus. Tā kā viņam nav tiesību ieceļot Igaunijā, viņš tiks nosūtīts atpakaļ uz Latviju.
Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro sabiedriskajai raidorganizācijai ERR sacīja, ka lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz politiķa darbības radīto risku novērtējumu.
“Ja kādam ir slikti nodomi tajā, ko viņš cenšas darīt Igaunijā, īpaši atbalstot Krievijas agresiju, tad viņam šeit nav vietas. Īpaši vēlēšanu nedēļā, īpaši tik jutīgā laikā. Es domāju, ka tas ir konkrēts piemērs ikvienam,” sacīja Taro.