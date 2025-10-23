Rudenī logi vairs neaizsvīdīs: autovadītāji atklājuši pārsteidzoši vienkāršu triku 0
Rudenī daudzi autovadītāji saskaras ar vienu un to pašu problēmu – aizsvīdušiem logiem. Īpaši no rītiem stikli ir klāti ar mitru miglu, un, kamēr sildītājs nesasilda salonu, redzamība ir teju nulle. Daži slauka stiklu ar lupatu vai atver logus, taču pieredzējuši šoferi ir atraduši daudz vienkāršāku risinājumu – kaķu pakaišus, informē “Your CAR”.
Jā, tie ir tie paši pakaiši, kurus izmanto mājdzīvnieku tualetēs. Šis materiāls paredzēts mitruma un smaku absorbēšanai – un tas tikpat labi darbojas arī automašīnas salonā.
“Piepildiet zeķi ar pakaišiem, nolieciet to zem sēdekļa vai uz paneļa, un no rīta logi būs sausi,” sacīja automehāniķis.
Pēc viņa teiktā, šis triks patiešām darbojas mitrā laikā, kad gaisa kondicionieris ir bezspēcīgs.
Eksperti skaidro, ka logi aizsvīst temperatūras kontrasta dēļ – kad siltais gaiss salonā satiekas ar vēso ārā esošo gaisu. Mitrums no gaisa nosēžas uz stikla un pārvēršas sīkos pilienos, kas aizsedz redzamību. Kaķu pakaišu pildviela šo lieko mitrumu uzsūc kā sūklis, tāpēc stikli paliek sausi. Īpaši labi šī metode darbojas automašīnās, kas pa nakti tiek turētas ārā nevis garāžā.
Autovadītāji, kuri jau ir izmēģinājuši šo metodi, dalās ar saviem rezultātiem. Viņi sociālajos tīklos raksta: “Logi vairs neaizsvīda, un mitruma smaka salonā pazuda.” Daži autovadītāji kaķu pakaišus novieto arī bagāžniekā.
Šis materiāls maksā salīdzinoši maz, taču darbojas labāk nekā lielākā daļa veikalos nopērkamo gaisa sausinātāju. Ķīmijas inženieris skaidro, ka kaķu pakaiši satur silika gēlu vai dabīgu mālu – vielas, kas burtiski uzsūc mitrumu un palīdz uzturēt automašīnas salonu sausu. Pakaiši ir efektīvs līdzeklis, kurš neput un neizdala smakas.
Šī metode neaizstāj atbilstošu ventilāciju vai gaisa kondicionēšanu, taču tā palīdz uzturēt stiklu tīru un sausu. Vissvarīgākais – šī ir vienkārša, lēta un tūkstošiem autovadītāju pārbaudīta metode.