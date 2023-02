Ilustratīvs attēls Foto: BNS foto/Scanpix/LETA

"Ryanair" ievērojami samazinās galamērķu un reisu skaitu no Tallinas un Vilņas lidostas







Pēc Tallinas un Viļņas lidostu lēmuma paaugstināt lidostas pakalpojumu maksu Īrijas zemo cenu lidsabiedrība “Ryanair” paziņojusi, ka no aprīļa samazinās reisu skaitu no šīm lidostām.

“Ryanair” aprīlī pārtrauks lidot uz septiņiem galamērķiem no Igaunijas galvaspilsētas. Pavasara un vasaras sezonā “Ryanair” vairs nelidos no Tallinas uz Billundu, Dublinu, Maltu, Neapoli, Nirnbergu, Pafu un Parīzi. Decembrī “Rynair” pārtrauca reisus uz Edinburgu un Liverpūli. Līdz ar to “Ryanair” no Tallinas būs astoņi galamērķi.

Ungārijas zemo cenu aviokompānija “Wizzair” pārtrauks reisus uz Romu un Venēciju, kā arī neatsāks reisus uz Neapoli. Savukārt Norvēģijas zemo cenu pārvadātājs “Norwegian” neatsāks reisus uz Stokholmu.

Tallinas lidostas finanšu direktors Ēro Pergmē Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR atzina, ka, pieņemot lēmumus pārtraukt reisus, aviokompānijām svarīgs faktors bijis tas, ka Tallinas lidosta paaugstina pakalpojumu maksu par 30%. Tomēr viņš norādīja, ka zemo cenu aviokompāniju vidū ir sīva konkurence, kuru ne visi spēj izturēt. “Mēs esam spiesti paaugstināt savas cenas, jo 20% inflācija padara neiespējamu piedāvāt pakalpojumus par līdzšinējām cenām,” uzsvēra Pergmē.

Turklāt uz dažiem zemo cenu lidsabiedrību maršrutiem attiecas jauna maršruta atlaide, līdz ar to šogad šiem maršrutiem maksa netiktu paaugstināta, sacīja Pergmē. Tādējādi acīmredzot reisi šajos maršrutos tiks pārtraukti, jo nav pietiekami rentabli, viņš teica.

Tomēr vairākas aviokompānijas, kuru vidū ir “airBaltic”, “Lufthansa” un SAS, vasaras sezonā plāno palielināt reisu skaitu no Tallinas, norādīja lidostas finanšu direktors.

Savukārt pēc Viļņas lidostas lēmuma paaugstināt pakalpojumu maksu par 28% “Ryanair” paziņojusi par reisu skaita samazināšanu, nosaucot Viļņas lidostas rīcību par “neloģisku”.

“Ryanair” arī pavēstījusi, ka vairs nelidos uz diviem galamērķiem – Birmingemu un Līdsu/Bredfordu, kā arī samazinās reisu skaitu par 30% atlikušajos 11 maršrutos.

Tomēr Lietuvas lidostu operatora “Lietuvos oro uostai” preses sekretārs Marjus Zeleņus ziņu aģentūrai BNS teica, ka par reisu pārtraukšanu uz Birmingemu un Līdsu/Bredfordu “Ryanair” oficiāli paziņojusi jau agrāk un vasaras sarakstā tie nav bijuši paredzēti.