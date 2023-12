Foto: Edijs Pālens/LETA

Saeima neatbalsta lielākas algas policistiem un robežsargiem







Saeima šodien valsts 2024.gada budžeta likumprojektā neatbalstīja opozīcijas priekšlikumus par lielāku atbalstu policistiem, robežsargiem un citiem iekšlietu jomas pārstāvjiem.

Taču koalīcijas pārstāvji norādīja uz 70 miljonu eiro papildu atbalstu 2024.gada budžetā, kā arī solīja strādāt pie lielāka atbalsta nodrošināšanas iekšlietām 2025.gadā.

Opozīcijas deputāts, bijušais Ceļu policijas priekšnieks Edmunds Zivtiņš (LPV) bija iesniedzis vairākus priekšlikumus, tostarp rosināja piešķirt Valsts policijai teju 118 miljonus eiro, lai būtiski paaugstinātu atalgojumu.

Politiķis atzina, ka nākamā gada budžetā tika palielināts finansējums iekšlietu struktūrām, bet tāpat tas esot “gaužām nepietiekams”. Parlamentārieša ieskatā, politiķiem un Iekšlietu ministrijai ir jāmeklē risinājumi, kā palielināt algas, jo policistiem trūkstot motivācijas strādāt. Reizē Zivtiņš aicināja deputātus par viņa priekšlikumiem nebalsot “pret”, bet gan atturēties balsojumā, “tādā mērā dodot cerību policistiem”.

Līdzīgi pauda deputāte Ramona Petraviča (LPV), sakot, ka iekšlietu dienesta svarīgākais resurss ir motivētas, profesionālas un zinošas amatpersonas. Tikai vien ar pateicību par darbu neviens nebūs paēdis, akcentēja opozīcijas politiķe, norādot, ka ilgāku laiku vērojama tendence amatu vietu samazinājumam, jo pieaug pārsvars par dienestā pieņemto un atvaļināto skaitu.

Deputāts Artūrs Butāns (NA) aicināja atbalstīt Nacionālās apvienības (NA) deputātu priekšlikumus par atalgojuma palielināšanu policijai, robežsardzei, ugunsdzēsējiem un ieslodzījumu vietu darbiniekiem. Politiķis kā “bezkaunību” novērtēja Finanšu ministrijas publiski sniegtās atbildes uz ugunsdzēsēju norādītajām problēmām. Butāns uzsvēra, ka ugunsdzēsējiem pēc nodokļu nomaksas nesanāk pat 650 eiro par slodzi.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) norādīja, ka ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) ir pārrunāta lielāka atbalsta sniegšana iekšlietām – no politiķa teiktā secināms, ka lielāks budžeta pieaugums varētu tikt sagatavots uz 2025.gadu.

Arī no Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vadītāja Jāņa Reira (JV) paustā secināms, ka lielāki papildu līdzekļi iekšlietām tiks atrasti no 2025.gada.

Komentējot deputātu priekšlikumu dažādiem nozares atzariem, Kozlovskis uzsver, ka nevar izdalīt vienu atsevišķu dienestu, jo lielāks atbalsts nepieciešams visiem jomas pārstāvjiem, tajā skaitā, policistiem, robežsargiem, glābējiem un citiem.

Iekšlietu ministrs arī pavēstīja, ka robežsardze saņems atbalstu jauniem formastērpiem sadarbībā ar aizsardzības jomas pārstāvjiem.

Deputāts Jānis Dombrava (NA) aicināja, kamēr nav iespējams atalgojuma palielināt līdz Somijai līdzīgam līmenim, jāatbalsta NA priekšlikums atjaunot uzturdevu kompensāciju iekšlietu jomas darbiniekiem.

Par to, ka iekšlietu joma nesaņem pienācīgu atbalstu debatēs norādīja arī “Stabilitātei” līderis Aleksejs Rosļikovs.

Taču līdzīgi kā iepriekš “Apvienotā saraksta” rosinājumi šajā jomā, tā arī NA, “Stabilitātei”, Petravičas, Zivtiņa priekšlikumi nesaņēma Saeimas atbalstu.

Kā ziņots, opozīcijā esošā AS deputāti šodien Saeimas debatēs mudināja koalīciju, valdību atbalstu iekšlietu darbiniekiem tuvināt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīru atbalsta līmenim. Uz to aicināja iepriekšējais iekšlietu ministrs, pašreizējais Saeimas deputāts Māris Kučinskis (AS) un deputāts Juris Viļums (AS).