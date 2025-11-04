Saeimas komisija atbalsta opozīcijas un ZZS virzītos likuma grozījumus TV kanālu izkārtojuma ietekmēšanai 0
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti otrdien atbalstīja “Apvienotā saraksta” (AS), Nacionālās apvienības, Zaļo un zemnieku savienības un “Latvija pirmajā vietā” rosinātos grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kuru mērķis, pēc partiju politiķu vārdiem, esot veicināt vietējā satura izplatīšanu televīzijā.
Sākotnēji politiķi šos grozījumus bija piedāvājuši skatīt atsevišķā likumprojektā. Tika piedāvāts noteikt, ka televīzijas programmas, kurās vismaz 50% raidlaika ir latviešu valodā un kuras tiek pārraidītas vismaz 18 stundas diennaktī, turpmāk tiktu uzskatītas par prioritārām. Tas savukārt nozīmētu, ka šīm programmām būtu jānodrošina augstāka vieta kanālu numerācijā.
Komisijas deputāti sēdē otrdien lēma, ka šie grozījumi tiks virzīti kā priekšlikums kopā ar grozījumiem, kas paredz mainīt reklāmas ierobežojumus. Komisijā daļēji tika atbalstīts priekšlikums tādā redakcijā, kādu to bija iesnieguši deputāti, bet pilnībā atbalstīts komisijas izstrādāts priekšlikums par šo pašu jautājumu, kurā bija precizētas vairākas lietas, uz kurām iepriekš bija norādījis Saeimas Juridiskais birojs. Tādējādi grozījumi par kanālu izvietojumu nebūs vairs jāskata trijos lasījumos, jo grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā saistībā ar reklāmas ierobežojumiem parlamentā izskatīti jau divos lasījumos.
Trešajam lasījumam sākotnēji bija iesniegts viens – deputāta Jurģa Klotiņa (NA) – priekšlikums, kas paredzēja, ka radio raidījumos izvieto reklāmu tikai valsts valodā, nevis raidījuma valodā vai valsts valodā. Tomēr šis priekšlikums netika atbalstīts, gan deputātiem, gan vairākiem nozares pārstāvjiem norādot, ka tas ir ļoti nopietns jautājums, kas būtu diskutējams, un tas nebūtu iekļaujams tikai pirms trešā lasījuma.
Vienlaikus likumprojekta priekšlikumu klāsts tika papildināts ar jautājumu par televīzijas kanālu izvietojumu.
Komisijas deputāti sēdē otrdien atbalstīja grozījumu virzīšanu skatīšanai Saeimā trešajā lasījumā, iekļaujot arī priekšlikumus par kanālu izvietojumu.
Likumprojekts paredz, ka tiek precizēti un vienkāršoti reklāmas veidi, piemēram, tiek izslēgti jēdzieni “radio veikals” un “radio veikala skatlogs”.
Grozījumos uzsvērta nepieciešamība marķēt komerciālos paziņojumus, lai sabiedrība varētu skaidri atšķirt redakcionālo saturu no apmaksāta satura.
Likumprojekta anotācijā teikts, ka grozījumu mērķis ir nodrošināt vienotu un saprotamu reklāmas regulējumu radio programmās un samazināt administratīvo slogu un pielāgot regulējumu reālajai situācijai mediju tirgū.
Tāpat likumprojekta autori uzskata, ka ar grozījumiem tiks uzlabota sabiedrības informētība par apmaksāta satura klātbūtni.