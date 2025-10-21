Jau atkal kāds bērns palicis pieturā: “Bija paņēmis līdzi 7 centus, šoferis pasaka, ka jāmaksā 8 centi, un izmet no mikriņa ārā…” 4
Noticis kārtējais gadījums, kad bērns, kuram pietrūkst naudas biļetei, paliek pieturā. Par šo notikumu vietnē “X” raksta @motorolers.
“Tādi nu esam, bērnam bija jābrauc ar mikriņu Rīga – Baloži plkst. 10.41 no pieturas Ādiņas, kā daudzbērnu ģimenei mums ir 90% atlaide, bērns paņēmis līdz bija 7 centus, šoferis pasaka, ka jāmaksā 8 centi, izmet no mikriņa ārā un aizbrauc… Viena centa dēļ…”
Latvijā ik pa laikam der skaļi atgādināt, ka svešu bērnu nav. Bērns, kurš šādi tiek atstāta pieturā, var apjukt, nobīties, nesaprast, kā rīkoties tālāk. Labi, ja pa rokai ir mobilais telefons, bet ne vienmēr tas tā ir.
Skaidrs arī, ka vecāki nevar vienmēr būt blakus, tāpēc izpratne nepieciešama arī no citiem līdzcilvēkiem, tostarp sabiedriskā transporta šoferiem.
Lūk, komentāru izlase, kas atrodama zem ieraksta – tajos tiek gan doti padomi, kā rīkoties citreiz, gan arī izteikts nopēlums šoferim.
Mums ir ļoti žēl, ka bērnam bijis šāds nelāgs brauciens, taču mēs nevarēsim palīdzēt, jo nepiedāvājam pārvadājumus ar mikroautobusiem. Varbūt kolēģi no @ATD_LV spēs sniegt precīzāku informāciju, kur vēsties šajā gadījumā?
Šis reiss. pic.twitter.com/QyxikmWpPy
Pats paņēmis bija, naudā jau nav problēma, jā bērns kļūdījās, jautājumu nav, bet vai dēļ centa jāmet ārā? LT un EE vispār šīs monētas vairs netiek lietotas!
Manuprāt visiem pārvadātājiem, arī Latvijas Sabiedriskais autobuss, jāspēj pasažierim (bērna pārstāvim) izrakstīt rēķinu un pēc tam pieprasīt samaksāt, ja to nevar uz vietas. Tad gan šādam pasažierim jāvadā līdzi personu apliecinošs dokuments un tas jāprecizē norm. aktos bez soda
Es tam šoferim gribu acīs paskatīties🤬
