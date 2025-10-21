Foto. pexel.com/wellingtonsilva

Jau atkal kāds bērns palicis pieturā: “Bija paņēmis līdzi 7 centus, šoferis pasaka, ka jāmaksā 8 centi, un izmet no mikriņa ārā…” 4

17:54, 21. oktobris 2025
Noticis kārtējais gadījums, kad bērns, kuram pietrūkst naudas biļetei, paliek pieturā. Par šo notikumu vietnē “X” raksta @motorolers.
“Tādi nu esam, bērnam bija jābrauc ar mikriņu Rīga – Baloži plkst. 10.41 no pieturas Ādiņas, kā daudzbērnu ģimenei mums ir 90% atlaide, bērns paņēmis līdz bija 7 centus, šoferis pasaka, ka jāmaksā 8 centi, izmet no mikriņa ārā un aizbrauc… Viena centa dēļ…”

Latvijā ik pa laikam der skaļi atgādināt, ka svešu bērnu nav. Bērns, kurš šādi tiek atstāta pieturā, var apjukt, nobīties, nesaprast, kā rīkoties tālāk. Labi, ja pa rokai ir mobilais telefons, bet ne vienmēr tas tā ir.

Skaidrs arī, ka vecāki nevar vienmēr būt blakus, tāpēc izpratne nepieciešama arī no citiem līdzcilvēkiem, tostarp sabiedriskā transporta šoferiem.
Lūk, komentāru izlase, kas atrodama zem ieraksta – tajos tiek gan doti padomi, kā rīkoties citreiz, gan arī izteikts nopēlums šoferim.

