LETA
23:30, 21. oktobris 2025
Eiropas valstis kopā ar Kijivu strādā pie Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanas plāna, kas ietvers 12 punktus, vēsta ziņu aģentūra “Bloomberg”, atsaucoties uz informētiem avotiem.

“Eiropas valstis strādā ar Ukrainu pie 12 punktu plāna, lai izbeigtu karu ar Krieviju pašreizējās frontes līnijās, tādējādi radot pretsvaru [Krievijas diktatora] Vladimira Putina prasībām ASV, ka Kijivai apmaiņā pret miera līgumu ir jāatdod papildu teritorijas,” teikuši aģentūras sarunbiedri.

Atbilstoši iecerei plāna īstenošanu uzraudzīs miera komisija, ko vadīs ASV prezidents Donalds Tramps, norāda “Bloomberg”.

Plāns paredz, ka Maskava un Kijiva apmainīsies ar karagūstekņiem un Ukrainas bērni atgriezīsies Ukrainā pēc tam, kad abas puses piekritīs pamieram.

Ukraina saņems drošības garantijas un līdzekļus karā cietušās valsts atjaunošanai, tai tiks piedāvāts ceļš, lai ātri pievienotos Eiropas Savienībai (ES), raksta “Bloomberg”.

Krievijai noteiktās sankcijas tiks pakāpeniski atceltas, bet aptuveni 300 miljardi dolāru iesaldēto Centrālās bankas aktīvu tiks atdoti tikai pēc tam, kad Maskava piekritīs sniegt ieguldījumu Ukrainas pēckara atjaunošanas darbos.

Visas sankcijas tiks nekavējoties atjaunotas, ja Krievija atkal uzbruks kaimiņvalstij.

Pēc tam Maskava un Kijiva uzsāks sarunas par teritoriju statusu.

Plāna detaļas vēl tiek izstrādātas, un tās var tikt mainītas, norādīja aģentūra.

Pēc avotu teiktā, jebkuram priekšlikumam būs nepieciešams Vašingtonas akcepts.

Eiropas amatpersonas, iespējams, šonedēļ apmeklēs ASV, norādīja “Bloomberg” sarunbiedri.

Eiropas plānā atkārtoti Trampa iepriekš izteiktie aicinājumi iesaldēt konfliktu pašreizējās frontes līnijās un tad sākt sarunas.

