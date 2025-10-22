“Zelenskis kaut kur tur cirkulēs ar savu lidmašīnu.” Rajevs analizē Trampa un Putina gaidāmo tikšanos 0
Ungārijā ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas līdera Vladimira Putina tikšanās laikā varētu piedalīties arī Volodimirs Zelenskis. Šāda gaidāmā notikuma versija ir publiskajā telpā, ka “Zelenskis turpat kaut kur blakus cirkulēs – vai nu pašā Ungārijā, vai vienā no tuvākajām valstīm ar savu lidmašīnu. Un varētu atlidot uz sarunām, pirmo reizi satikties ar Putinu pa tiešo,” tā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” atklāja Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), NBS rezerves pulkvedis.
Viņš gan aicina atcerēties faktu, ka Tramps ir atzinis, ka arī viņš ir kļūdījies par to, ka viņam izdosies samierināt Putinu un Zelenski. Tagad, pēdējā brīdī, arī Tramps sācis runāt par lielu savstarpējo naidu, ka šos divus cilvēkus apsēdināt pie viena galda būtu grūti.
Pēc tam, kad Zelenskis uzstājās preses konferencē pēc tikšanās ar Trampu, viņam uzdeva jautājumu par to, kā viņš redz šo jautājumu un kādas ir viņa attiecības ar Putinu. Zelenskis pateica, ka tas ir mūsu ienaidnieks, kurš uzbruka mūsu valstij. Nekādas pozitīvas jūtas pret Putinu Zelenskim, protams, nav, rezumē Rajevs.
“Nosēdināt viņus abus divus pie viena sarunu galda būtu tā mazākā problēma. Svarīgi ir tas, ko viņi runās savā starpā, kad viņi nosēdīsies pie šī galda. Atceramies, ka arī Zelenskim tikšanās ar Trampu notika ļoti ātri – mēs zinām, kāds rezultāts tam bija,” saka Rajevs, piebilstot, ka nedomā, ka Tramps pieļaus kārtējo izblamēšanos šajā procesā.
“Ja Trampam nebūs pārliecības, ka Putins ar Zelenski reāli sāks domāt par miera noslēgšanu, tad visdrīzāk abu karojošo pušu prezidentu tikšanos mēs neredzēsim,” paredz pulkvedis.