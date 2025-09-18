“Šai problēmai ir beidzot jāpievērš lielāka uzmanība!” Vītols par masveida odekolonu izpirkšanu veikalos 0
Ierobežojot alkohola tirdzniecības laiku, pieaug nelegālā alkohola un odekolona pārdošana – tā TV24 raidījumā “Naudas cena”, diskutējot par alkohola un cigarešu cenu “griestiem”, atzīst diskusijas dalībnieki: Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektors, LTRK padomes loceklis Dāvis Vītols, nodokļu eksperts Ainis Dābols, Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis.
Ainis Dābols atzīst – nenoliedzami, fakts, ka cilvēki mazāk pērk alkoholu, ir apsveicams, taču viņš saprot, ka spirtoto dzērienu cienītāji vienmēr izdomā alternatīvu un ka visos laikos pastāvējusi nelegālā tirdzniecība. Tajā skaitā – arī alkohola pārdošana.
Taču, kā norāda Dāvis Vītols, alkohols nav vienīgā bēda, esot jāsāk celt trauksme arī par odekolonu, jo dažos veikalos tā pārdošanas apjoms pieaudzis no 2 – 8 reizēm. “Un tas nav tā, ka cilvēki būtu pēkšņi sākuši vairāk smaržoties, tātad, kaut kas nav kartībā,” tā Vītols.
Pēc viņa domām, šim faktam būtu jāpievērš lielāka uzmanība, jāsaprot, vai trauksme ir pamatota, lai gan, kā zināms, odekolona dzeršana kā alternatīva alkoholiskajiem dzērieniem pastāvējusi gadiem ilgi. Lai problēmu risinātu, Vītols uzskata, ka nevajadzētu odekolonu novietot blakus alkohola stendiem un nevajadzētu norādīt grādus. “Tā ir kosmētika, pēc būtības arī smaržās ir spirts.
Pavisam ierobežot šo preču pārdošanu nevar, to aizliedz Eiropas Savienības likumi. Lietuvā jau bija mēģinājums, bet tas beidzās ar tiesvedību, tāpēc vienīgais risinājums man šķiet netirgot odekolonu blakus alkoholam, lai cilvēki saprot, ka tas nav tas viens un tas pats.”
Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.