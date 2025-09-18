“Šai problēmai ir beidzot jāpievērš lielāka uzmanība!” Vītols par masveida odekolonu izpirkšanu veikalos 0

LA.LV
18:30, 18. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Ierobežojot alkohola tirdzniecības laiku, pieaug nelegālā alkohola un odekolona pārdošana – tā TV24 raidījumā “Naudas cena”, diskutējot par alkohola un cigarešu cenu “griestiem”, atzīst diskusijas dalībnieki: Latvijas Alkohola nozares asociācijas izpilddirektors, LTRK padomes loceklis Dāvis Vītols, nodokļu eksperts Ainis Dābols, Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes var sākt gatavoties patiesu bagātību tērēšanai: veiksme uzsmaidīs tikai trim
Veselam
Organisms sāk prasīt lielāku uzmanību? 8 pārtikas produkti, kurus ikvienam vīrietim, sasniedzot 50 gadu slieksni, būtu jāiekļauj savā uzturā
Kremlis gatavojas pieņemt ekstrēmu lēmumu: tas mainīs dzīvi miljoniem cilvēku
Lasīt citas ziņas

Ainis Dābols atzīst – nenoliedzami, fakts, ka cilvēki mazāk pērk alkoholu, ir apsveicams, taču viņš saprot, ka spirtoto dzērienu cienītāji vienmēr izdomā alternatīvu un ka visos laikos pastāvējusi nelegālā tirdzniecība. Tajā skaitā – arī alkohola pārdošana.

Taču, kā norāda Dāvis Vītols, alkohols nav vienīgā bēda, esot jāsāk celt trauksme arī par odekolonu, jo dažos veikalos tā pārdošanas apjoms pieaudzis no 2 – 8 reizēm. “Un tas nav tā, ka cilvēki būtu pēkšņi sākuši vairāk smaržoties, tātad, kaut kas nav kartībā,” tā Vītols.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Ezis nozog suņa rotaļlietu un kļūst par “TikTok” zvaigzni
Kokteilis
Privātais detektīvs atklāj viltību, ko izmanto “krāpēji”, lai aizmiglotu partneriem acis
VIDEO. Neticams skats! 3000 droni virs Vatikāna izgaismo pārsteidzošus mākslas darbus

Pēc viņa domām, šim faktam būtu jāpievērš lielāka uzmanība, jāsaprot, vai trauksme ir pamatota, lai gan, kā zināms, odekolona dzeršana kā alternatīva alkoholiskajiem dzērieniem pastāvējusi gadiem ilgi. Lai problēmu risinātu, Vītols uzskata, ka nevajadzētu odekolonu novietot blakus alkohola stendiem un nevajadzētu norādīt grādus. “Tā ir kosmētika, pēc būtības arī smaržās ir spirts.

Pavisam ierobežot šo preču pārdošanu nevar, to aizliedz Eiropas Savienības likumi. Lietuvā jau bija mēģinājums, bet tas beidzās ar tiesvedību, tāpēc vienīgais risinājums man šķiet netirgot odekolonu blakus alkoholam, lai cilvēki saprot, ka tas nav tas viens un tas pats.”

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Latviešu viens no iecienītākajiem dzērieniem – alus – izrādās veselības slepkava! Kā ir ar bezalkoholisko alu?
TV24
Viena alkohola saindēšanās epizode var pilnībā aizklapēt ciet visu uzņemšanas nodaļu – odekolonu dzērāju ārstēšana prasa daudz resursu
“Biju vairākas dienas negulējusi un neēdusi…” Zatlera bijusī vedekla tiesā izplūst emocijās, runājot par braukšanu reibumā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.