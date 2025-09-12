Latviešu viens no iecienītākajiem dzērieniem – alus – izrādās veselības slepkava! Kā ir ar bezalkoholisko alu? 0
Alus – latviešu iecienīts dzēriens – izrādās viens no lielākajiem draudiem sirdij un veselībai kopumā. Andris Skride, RSU profesors, kardiologs, Skrides Sirds klīnikas vadītājs, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” atklāja, ka nav tādas alkohola devas, kas nekaitētu, turklāt pat bezalkoholiskais alus var slēpt riskus, par kuriem daudzi nemaz nenojauš.
TV24 skatītājs Andis jautā: “Kādu iespaidu uz sirdsdarbības procesiem atstāj parastais alus un kādu – bezalkoholiskais alus?”
“Jebkāds alkohols uz cilvēku veselību ir kaitīgs – nav tādas devas, kas varētu nebūt kaitīga. Nekas slikts nenotiks, ja mēs reizi mēnesī izdzersim vīna glāzi vai pudeli alus, bet nevis darīsim to katru dienu,” skaidro Skride.
Runājot par alu, kardiologs atzīst, ka tā ir viena no neveselīgākajām alkoholisko dzērienu izvēlēm. Tas gan satur daudz kaloriju, gan rada ēstgribu. Tāpat alus veicina aptaukošanos. “Es pats neesmu alus dzērājs,” pauž Skride.
Runājot par bezalkoholisko alu, ir labi, ka tajā nav alkohola – etanola. Tomēr jāpievērš uzmanība tam, vai bezalkoholiskajā alū nav saldinātāju un cik tajā ir kaloriju.
“Bezalkoholiskais alus veselībai būs labvēlīgāks, bet tas varētu būt arī salds, saturēt daudz ogļhidrātus… Vislabāk, ja mēs gribam padzerties, ir jādzer vienkārši ūdens,” atklāj Skride.